Как сохранить накопления в 2022 году

Эксперты, опрошенные РИАМО, рассказали, как россиянам сохранить свои накопления в трудный для экономики период.

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Напомним, что, по данным ЦБ, 11 марта официальный курс доллара составляет 120,37 рубля, евро — 132,95 рубля.

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По словам аналитика Дмитрия Нова, ситуация в стране стала рискованной. Он предостерегает россиян от открытия депозита в валюте.

«Если валюта есть на руках, лучше держать ее при себе, пока ситуация не изменится в лучшую сторону. В настоящий момент все становится только хуже. Сколько это продлится, никто не знает», — подчеркнул эксперт.

Аналитик департамента инвестиционной деятельности Сбербанка Иван Ипатьев заявил, что банковский вклад в юанях нужно, прежде всего, воспринимать как дополнительную возможность диверсифицировать валютный портфель. Лишь потом его можно рассматривать как инструмент, защищающий личные сбережения от инфляции, отметил эксперт.

«Китайский юань стал международной резервной валютой не так давно. Только в 2016 году Международный валютный фонд включил юань в корзину [специальных прав заимствования] наравне с другими резервными валютами. Юань до сих пор не является свободно конвертируемой валютой», — указал Ипатьев.

Он также отметил, что китайская нацвалюта пользуется не столь большим спросом, как того хотел бы Пекин. Эксперт подчеркнул, что доля юаня в международных валютных операциях на сегодняшний день оценивается примерно в 2%. Для сравнения: доля евро и доллара составляет 39% и 38% соответственно. Ипатьев также обращает внимание на торговую войну Китая с США. Он подчеркнул, что взаимные санкции время от времени вспыхивают с новой силой.

Ипатьев также высказался об инвестициях в золото.

«В период турбулентности неквалифицированным инвесторам не стоит ставить перед собой задачи преумножения капитала, используя золото как инструмент. В то же время для защиты собственных накоплений от инфляции в среднесрочной или долгосрочной перспективе золото как инструмент подходит лучше, чем китайский юань», — подытожил он.