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29 минут назад

Росстат назвал число живущих за чертой бедности россиян

Елена Прошина

По итогам 2021 года за чертой бедности в России находились 11% населения или 16,1 млн россиян. Об этом сообщает Росстат.

Росстат назвал число живущих за чертой бедности россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в четвертом квартале 2021 года количество граждан с доходами ниже границы бедности (11 908 рублей) было меньше показателя за весь год — 8,5% населения страны или 12,4 миллиона человек. Однако общий годовой уровень оказался того же значения, что зафиксировали в третьем квартале, когда число малоимущих в России составляло 11% населения или 16 миллионов человек — на 4,8 миллиона меньше, чем в первом квартале.

В Росстате считают, что снижение количества россиян за чертой бедности в 2021 году по сравнению с первым пандемийным годом связано с ростом выплат для различных категорий граждан и восстановлением экономической активности, которая привела к росту занятости и увеличению оплаты труда.

Личный счет,Росстат,
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