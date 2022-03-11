Росстат назвал число живущих за чертой бедности россиян

По итогам 2021 года за чертой бедности в России находились 11% населения или 16,1 млн россиян. Об этом сообщает Росстат.
Отмечается, что в четвертом квартале 2021 года количество граждан с доходами ниже границы бедности (11 908 рублей) было меньше показателя за весь год — 8,5% населения страны или 12,4 миллиона человек. Однако общий годовой уровень оказался того же значения, что зафиксировали в третьем квартале, когда число малоимущих в России составляло 11% населения или 16 миллионов человек — на 4,8 миллиона меньше, чем в первом квартале.
В Росстате считают, что снижение количества россиян за чертой бедности в 2021 году по сравнению с первым пандемийным годом связано с ростом выплат для различных категорий граждан и восстановлением экономической активности, которая привела к росту занятости и увеличению оплаты труда.