Росстат назвал число живущих за чертой бедности россиян

Отмечается, что в четвертом квартале 2021 года количество граждан с доходами ниже границы бедности (11 908 рублей) было меньше показателя за весь год — 8,5% населения страны или 12,4 миллиона человек. Однако общий годовой уровень оказался того же значения, что зафиксировали в третьем квартале, когда число малоимущих в России составляло 11% населения или 16 миллионов человек — на 4,8 миллиона меньше, чем в первом квартале.