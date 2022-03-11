ЕС ввел запрет на экспорт предметов роскоши в Россию

Евросоюз вслед за США ввел запрет на экспорт предметов роскоши — автомобилей, одежды и ювелирных украшений — в Россию. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала четвертый пакет санкций против России. Его планируют принять 12 марта. В частности, по словам фон дер Ляйен, Евросоюз запретит импорт ключевых товаров сектора стали из России.