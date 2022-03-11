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35 минут назад

ЕС ввел запрет на экспорт предметов роскоши в Россию

Елена Прошина

Евросоюз вслед за США ввел запрет на экспорт предметов роскоши — автомобилей, одежды и ювелирных украшений — в Россию. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

ЕС ввел запрет на экспорт предметов роскоши в Россию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала четвертый пакет санкций против России. Его планируют принять 12 марта. В частности, по словам фон дер Ляйен, Евросоюз запретит импорт ключевых товаров сектора стали из России.

Напомним, что США сегодня ввели запрет на импорт морепродуктов, алкоголя и бриллиантов из России, а также объявили о полных блокирующих санкциях против руководителей РФ, находящихся под ограничениями, и депутатов Госдумы.

Личный счет,Еврокомиссия,Госдума,ЕС,
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