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31 минуту назад

Mir Pay предупредил о замедлении в работе сервиса

Елена Прошина

В связи с увеличением загрузок новых карт российской платежной системы «Мир» работа приложения бесконтактной оплаты Mir Pay может замедляться. Об этом сообщается на сайте ее оператора «Национальной системы платежных карт».

Mir Pay предупредил о замедлении в работе сервиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уважаемые клиенты, из-за большого количества загрузок новых карт в Mir Pay возможно замедление работы сервиса.

Дополнительных действий по переподключению вашей карты предпринимать не нужно», — говорится в сообщении.

Также в НСПК пообещали увеличить скорость работы сервиса в ближайшее время.

Личный счет,НСПК,
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