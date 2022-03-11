Mir Pay предупредил о замедлении в работе сервиса

В связи с увеличением загрузок новых карт российской платежной системы «Мир» работа приложения бесконтактной оплаты Mir Pay может замедляться. Об этом сообщается на сайте ее оператора «Национальной системы платежных карт».
«Уважаемые клиенты, из-за большого количества загрузок новых карт в Mir Pay возможно замедление работы сервиса.
Дополнительных действий по переподключению вашей карты предпринимать не нужно», — говорится в сообщении.
Также в НСПК пообещали увеличить скорость работы сервиса в ближайшее время.