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10 минут назад

ЦБ изменил правила выплаты переводов из-за рубежа

Елена Прошина

Средства, полученные в качестве перевода из банка за пределами России и с электронных кошельков, с 12 марта будут выдаваться исключительно в рублях. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Центробанка РФ.

ЦБ изменил правила выплаты переводов из-за рубежа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что конвертация будет производиться по актуальному курсу ЦБ. При этом количество снимаемых средств не должно быть меньше суммы, рассчитанной на день выплаты по официальным курсам иностранных валют Центробанка России для конвертации иных валют по отношению к рублю.

Данный порядок выдачи средств с валютных вкладов и счетов россиян будет действовать до 9 сентября 2022 года.

Личный счет,Банк России,
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