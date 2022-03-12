ЦБ изменил правила выплаты переводов из-за рубежа

Средства, полученные в качестве перевода из банка за пределами России и с электронных кошельков, с 12 марта будут выдаваться исключительно в рублях. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Центробанка РФ .

Отмечается, что конвертация будет производиться по актуальному курсу ЦБ. При этом количество снимаемых средств не должно быть меньше суммы, рассчитанной на день выплаты по официальным курсам иностранных валют Центробанка России для конвертации иных валют по отношению к рублю.