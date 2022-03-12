Экономист рассказал россиянам, как поступить со сбережениями

«По валютным сбережениям я бы лучше не дёргался и оставил бы эти средства до лучших времен. Формально Минфин заявляет, что эти средства хранят и в валюте пересчитывают. Будет ли все это работать через один-два года, никто не знает. Поэтому здесь вытаскивать эти средства – большой риск», — считает Абрамов.

