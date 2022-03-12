Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
1 час назад

Экономист рассказал россиянам, как поступить со сбережениями

Свободная прессаСвободная пресса

Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов посоветовал россиянам, как им лучше поступить со своими сбережениями.

Экономист рассказал россиянам, как поступить со сбережениями
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его мнению, страх обесценивания накоплений – не самое важное, а большее опасение у него вызывает рост цен на товары, передаёт сайт Радио «Комсомольска правда».

В этой связи Абрамов советует не делать никаких резких движений, а поместить деньги на банковский депозит. Ведь сейчас банки, как напомнил он, предлагают повышенные ставки.

Такую стратегию экономист предлагает и для рублевых, и для валютных накоплений.

«По валютным сбережениям я бы лучше не дёргался и оставил бы эти средства до лучших времен. Формально Минфин заявляет, что эти средства хранят и в валюте пересчитывают. Будет ли все это работать через один-два года, никто не знает. Поэтому здесь вытаскивать эти средства – большой риск», — считает Абрамов.

data-quiz-id="54ba3871-d778-4d85-a07b-1ba28d273711"
data-quiz-widget="Universal"
data-quiz-color="#315efb"
data-quiz-theme="rambler-news"
style="max-width: 500px;" >

src="https://quiz.rambler.ru/widget/sdk.js"
async="async">