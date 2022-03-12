Экономист рассказал россиянам, как поступить со сбережениями

Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов посоветовал россиянам, как им лучше поступить со своими сбережениями.
По его мнению, страх обесценивания накоплений – не самое важное, а большее опасение у него вызывает рост цен на товары, передаёт сайт Радио «Комсомольска правда».
В этой связи Абрамов советует не делать никаких резких движений, а поместить деньги на банковский депозит. Ведь сейчас банки, как напомнил он, предлагают повышенные ставки.
Такую стратегию экономист предлагает и для рублевых, и для валютных накоплений.
«По валютным сбережениям я бы лучше не дёргался и оставил бы эти средства до лучших времен. Формально Минфин заявляет, что эти средства хранят и в валюте пересчитывают. Будет ли все это работать через один-два года, никто не знает. Поэтому здесь вытаскивать эти средства – большой риск», — считает Абрамов.