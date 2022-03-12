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29 минут назад

Экономист дал совет россиянам по сохранению сбережений

Елена Прошина

Россияне не должны бояться обесценивания накоплений. Гораздо большую опасность представляет собой рост цен на товары. Об этом заявил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов, сообщает радио «Комсомольская правда».

Экономист дал совет россиянам по сохранению сбережений
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт рассказал россиянам о том, как поступить со своими сбережениями. По его словам, не стоит «делать резких движений». Он советует поместить денежные средства на банковский депозит, так как сейчас банки предлагают повышенные ставки. Абрамов предлагает поступить так и с рублевыми, и с валютными накоплениями.

«По валютным сбережениям я бы лучше не дергался и оставил бы эти средства до лучших времен. Формально Минфин заявляет, что эти средства хранят и в валюте пересчитывают. Будет ли все это работать через один-два года, никто не знает, — заявил Абрамов и добавил, что в связи с этим снимать валютные сбережения с банковских счетов — «большой риск».

Ранее сообщалось, что бизнес-консультант Екатерина Тулянкина посоветовала гражданам России не впадать в панику под напором санкций. По ее словам, россияне не должны бездумно скупать иностранные товары в связи с новостями о приостановке работы в РФ ряда компаний. Она выразила уверенность, что граждане не столкнутся с дефицитом необходимой для жизни продукции, так как многие фирмы в России продолжают свое производство.

Личный счет,Александр Абрамов,РАНХиГС,
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