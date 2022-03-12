Экономист дал совет россиянам по сохранению сбережений

«По валютным сбережениям я бы лучше не дергался и оставил бы эти средства до лучших времен. Формально Минфин заявляет, что эти средства хранят и в валюте пересчитывают. Будет ли все это работать через один-два года, никто не знает, — заявил Абрамов и добавил, что в связи с этим снимать валютные сбережения с банковских счетов — «большой риск».