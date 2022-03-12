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1 час назад

Эксперт назвал ценные бумаги, которые реже всего подводят

Елена Прошина

Эксперт рассказал о наиболее безопасных ценных бумагах, которые реже всего подвергаются волатильности.

Эксперт назвал ценные бумаги, которые реже всего подводят
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский считает, что таковыми являются облигации, то есть долговые обязательства компаний и государств. Его цитирует «Прайм».

«Для выхода на рынок облигаций компании проходят достаточно жесткие проверки со стороны Московской биржи - сюда входит и аудит, и проверка отчетностей, и оценка рисков», - поведал эксперт.

По его словам, казусы, когда компания не может выплатить купонный доход и вынуждена объявить либо технический, либо полноценный дефолт, случаются, крайне редко, не более чем в 2% случаев

Можно без опасений инвестировать в облигации компаний с высоким кредитным рейтингом, особенно если в уставном капитале есть государственное участие.

«Другой вопрос, что многие выпуски облигаций, которые вышли в рынок в 2020 — 2021 году, сейчас торгуются серьезно дешевле номинальной стоимости из-за резкого повышения ключевой ставки», - уточнил Переславский.

Однако, невзирая на падение рыночной стоимости, выплаты «тела» долга будут производиться полностью, независимо от рыночной стоимости облигации на момент закрытия долга.

«В целом, как раз на падении номинальной стоимости облигации можно подбирать - сейчас доходность по этим инструментам доходит до 15% годовых, подытожил эксперт.

Личный счет,Московская биржа,
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