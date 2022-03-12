Эксперт назвал ценные бумаги, которые реже всего подводят

Эксперт рассказал о наиболее безопасных ценных бумагах, которые реже всего подвергаются волатильности.

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Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский считает, что таковыми являются облигации, то есть долговые обязательства компаний и государств. Его цитирует «Прайм».

«Для выхода на рынок облигаций компании проходят достаточно жесткие проверки со стороны Московской биржи - сюда входит и аудит, и проверка отчетностей, и оценка рисков», - поведал эксперт.

По его словам, казусы, когда компания не может выплатить купонный доход и вынуждена объявить либо технический, либо полноценный дефолт, случаются, крайне редко, не более чем в 2% случаев

Можно без опасений инвестировать в облигации компаний с высоким кредитным рейтингом, особенно если в уставном капитале есть государственное участие.

«Другой вопрос, что многие выпуски облигаций, которые вышли в рынок в 2020 — 2021 году, сейчас торгуются серьезно дешевле номинальной стоимости из-за резкого повышения ключевой ставки», - уточнил Переславский.

Однако, невзирая на падение рыночной стоимости, выплаты «тела» долга будут производиться полностью, независимо от рыночной стоимости облигации на момент закрытия долга.