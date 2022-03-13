PayPal призвала россиян вывести все средства с кошельков до 18 марта

Американская электронная платежная система PayPal рекомендовала россиянам вывести остатки всех денег со счетов до субботы,18 марта, пишет ТАСС со ссылкой на компанию.

Фото: Omar Marques / Globallookpress.com Omar Marques / Globallookpress.com

Вывести деньги

Кошельки юзеров будут заблокированы в связи с приостановкой услуг по отправке и получению платежей на всей территории России. На данный момент жители России имеют возможность вывести средства с PayPal. Сделать это можно, следуя инструкции на сайте платежной системы.

Осуждение

На фоне происходящего на Украине платежная система приостановила предоставление услуг в России еще 5 марта. Руководитель компании Дэн Шульман отметил, что коллектив поддерживает международное сообщество, резко осудившее происходящее на Украине.

Шульман пообещал, что клиенты из России смогут снять средства со своих счетов в течение «определенного времени». Ожидается, что остатки распределят «в соответствии с законами и правилами» PayPal.

3 марта было объявлено о прекращении регистрации новых пользователей из России. Стало известно о блокировке некоторых аккаунтов, принадлежащих физическим лицам и крупным банкам.

Санкции

Из-за специальной операции на Украине многие западные страны приняли в отношении Москвы ограничительные меры. Так, 10 марта стало известно, что работу приостановит сервис денежных переводов Western Union.

18 марта PayPal заблокирует счета российских пользователей

Кроме того, для российских карт Visa и Mastercard станут недоступны Apple Pay и Google Pay. Россияне по-прежнему смогут воспользоваться стандартной контактной или бесконтактной оплатой картами.box#3103574

Ранее Европейский союз отключил от SWIFT (система обмена данными о переводах, платежах и обмене ценными бумагами по специальной сети — прим. «Ленты.ру») семь российских банков: ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

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