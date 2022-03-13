Россиянам назвали лучшие способы вложить небольшие сбережения

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман в интервью «Российской газете» рассказал, куда следует вложить сбережения в размере до 500 тысяч рублей, чтобы защитить их от инфляции.

Он полагает, что для начала необходимо проанализировать возможные расходы на 5-6 месяцев вперед, а затем грамотно распределить деньги.

«Прежде всего, стоит рассмотреть свои грядущие расходы примерно на полгода вперед и "инвестировать" в простые житейские активы. Например, нанесите визит к стоматологу, который, возможно, откладывался "на потом". Пройдите, в случае необходимости, насущные медицинские процедуры - МРТ, УЗИ, КТ и прочее», - считает эксперт.

Он советует также потратить денежные средства на замену бытовой техники и мебели.

«Если вы предполагаете в ближайшие месяцы обязательно покупать вместо доживающих свой век, например, стиральную машину или мебель, то лучше сделать это сейчас, несмотря даже на уже поднявшиеся цены», - уверяет Гойхман.

Также, по его мнению, следует совершить те покупки, которые ранее по тем или иным причинам были отложены. В частности, необходимо приобрести одежду, обувь, лекарственные препараты. Эксперт полагает, что такие «вложения абсолютно надежны».