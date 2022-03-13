Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-7° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
15 минут назад

Россиянам назвали лучшие способы вложить небольшие сбережения

Елена Прошина

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман в интервью «Российской газете» рассказал, куда следует вложить сбережения в размере до 500 тысяч рублей, чтобы защитить их от инфляции.

Россиянам назвали лучшие способы вложить небольшие сбережения
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Он полагает, что для начала необходимо проанализировать возможные расходы на 5-6 месяцев вперед, а затем грамотно распределить деньги.

«Прежде всего, стоит рассмотреть свои грядущие расходы примерно на полгода вперед и "инвестировать" в простые житейские активы. Например, нанесите визит к стоматологу, который, возможно, откладывался "на потом". Пройдите, в случае необходимости, насущные медицинские процедуры - МРТ, УЗИ, КТ и прочее», - считает эксперт.

Он советует также потратить денежные средства на замену бытовой техники и мебели.

«Если вы предполагаете в ближайшие месяцы обязательно покупать вместо доживающих свой век, например, стиральную машину или мебель, то лучше сделать это сейчас, несмотря даже на уже поднявшиеся цены», - уверяет Гойхман.

Также, по его мнению, следует совершить те покупки, которые ранее по тем или иным причинам были отложены. В частности, необходимо приобрести одежду, обувь, лекарственные препараты. Эксперт полагает, что такие «вложения абсолютно надежны».

ВЦИОМ: только треть россиян имеют сбережения

Специалист предупреждает, что при этом не стоит покупать то, что «практически не пригодится».

Личный счет,Марк Гойхман,ВЦИОМ,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители