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41 минуту назад

Силуанов: власти будут внимательно следить за ситуацией с повышением цен и пенсиями

ТАССТАССиещё 1

Российские власти будут внимательно следить за инфляцией и ситуацией с пенсиями в стране. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Силуанов: «Пенсионеров в обиду не дадим»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Пенсионеры - это те люди, к которым очень пристальное внимание со стороны руководства страны. Поэтому мы будем внимательно смотреть за ситуацией с ценами. И, конечно, пенсионеров не дадим, что называется, в этих условиях в обиду", - сказал он, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

Кроме того, глава Минфина отметил, что ресурсов в бюджете достаточно для обеспечения необходимых товаров и проведения расчетов.

"Безусловно, денег у нас достаточно для того, чтобы обеспечить производство жизненно необходимых товаров <...>. Центральный банк будет предоставлять необходимую ликвидность финансовой системе", - подчеркнул Силуанов.

Личный счет,Павел Зарубин,Антон Силуанов,Владимир Путин,
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