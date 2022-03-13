Силуанов: «Пенсионеров в обиду не дадим»

"Пенсионеры - это те люди, к которым очень пристальное внимание со стороны руководства страны. Поэтому мы будем внимательно смотреть за ситуацией с ценами. И, конечно, пенсионеров не дадим, что называется, в этих условиях в обиду", - сказал он, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.