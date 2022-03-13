Силуанов: «Пенсионеров в обиду не дадим»

Российские власти будут внимательно следить за инфляцией и ситуацией с пенсиями в стране. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
"Пенсионеры - это те люди, к которым очень пристальное внимание со стороны руководства страны. Поэтому мы будем внимательно смотреть за ситуацией с ценами. И, конечно, пенсионеров не дадим, что называется, в этих условиях в обиду", - сказал он, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.
Кроме того, глава Минфина отметил, что ресурсов в бюджете достаточно для обеспечения необходимых товаров и проведения расчетов.
"Безусловно, денег у нас достаточно для того, чтобы обеспечить производство жизненно необходимых товаров <...>. Центральный банк будет предоставлять необходимую ликвидность финансовой системе", - подчеркнул Силуанов.