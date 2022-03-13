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1 час назад

Минтруд рассказал, что будет с пенсиями живущих за рубежом россиян

Илья Родин

Минтруд России в официальном Telegram-канале «Объясняем.рф» заявил, что обязательства перед проживающими за рубежом пенсионерами выполняются в полном объеме, пенсии им продолжат перечислять в установленные сроки. Об этом пишет ТАСС.

Минтруд рассказал, что будет с пенсиями живущих за рубежом россиян
Фото: ТАССТАСС

«Все обязательства перед пенсионерами, в том числе проживающими за рубежом, выполняются сейчас и будут выполняться в будущем. Им продолжат перечислять деньги на банковские счета в иностранных или отечественных банках», - рассказала пресс-служба ведомства.

В сообщении также говорится о том, что оператором является Сбербанк России.

«Оператор перечисления пенсионных средств за рубеж - Сбербанк России. Эту кредитную организацию не затронули санкции, которые могли бы повлиять на выплату пенсий», - пояснили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время, с учетом того, что карты российских кредитных организаций за границей не действуют, есть возможность проводить оплаты со счета в онлайн-режиме. Также можно перевести денежные средства через отделение банка на другой свой счет.

Минтруд рекомендовал в случае проблем с начислением пенсий обращаться в интернет-приемную.

Личный счет,Минтруд России,Сбербанк России,
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