Названы самые закредитованные регионы в 2022 году

Cамая высокая закредитованность среди российских регионов в начале 2033 года отмечена в Калмыкии, а самая низкая – в Ингушетии. Разница между этими регионами – восьмикратная. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

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Среди банковских клиентов, которые в IV квартале прошлого года обращались за новым займом, 16% уже имели четыре и более действующих кредита. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные сервиса по подбору кредитов "Кредистория".

По данным сервиса, в 2021 году также резко выросло количество клиентов с активными кредитными картами. Их число увеличилось на 20,5%, до 20,5 млн. С 1 июля 2022 года ЦБ ограничит долю займов на срок более пяти лет и кредитов для россиян с высокой долговой нагрузкой для банков на уровне 25%, при этом для МФО показатель будет на уровне 35%. В связи с этим банки попросили уравнять долю до 35%, как у МФО.

Банкиры посчитали, что разные лимиты приведут к оттоку части клиентов с высокой долговой нагрузкой из банков в МФО. По мнению главы НСФР Андрея Емелина, банки устанавливают более выгодные, комфортные и прозрачные условия кредитования, чем МФО.