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1 час назад

Названа серьезная проблема на  рынке лекарств

Свободная прессаСвободная пресса

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов заявил, что одна из серьезных проблем на рынке лекарств – ажиотажный спрос.

Названа серьезная проблема на рынке лекарств
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает «Прайм», лихорадочный спрос создает угрозу системе здравоохранения. Еще он опасен тем, что некоторые пациенты остаются без действительно нужных препаратов, тогда как тот, кто скупил лекарства, потом может их просто выкинуть.

Кроме того, ажиотаж создает лишнюю нагрузку на участников фармрынка на всех уровнях — от производственного звена до товаропроводящей цепочки, которая потом сменится обвалом. Ведь после ажиотажа наступит затишье — едва ли доходы населения в ближайшее время будут значимо повышаться.

Ранее известный врач Владимир Болибок объяснил, могут ли из-за санкций исчезнуть из российских аптек лекарства. Он признался, что ему не известны детали того, что сейчас происходит на фармацевтическом рынке. Вместе с тем, по его мнению, паниковать из-за «санкций на лекарства» не стоит.

Личный счет,Владимир Болибок,Николай Беспалов,
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