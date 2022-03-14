Названа серьезная проблема на  рынке лекарств

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов заявил, что одна из серьезных проблем на рынке лекарств – ажиотажный спрос.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщает «Прайм», лихорадочный спрос создает угрозу системе здравоохранения. Еще он опасен тем, что некоторые пациенты остаются без действительно нужных препаратов, тогда как тот, кто скупил лекарства, потом может их просто выкинуть.

Кроме того, ажиотаж создает лишнюю нагрузку на участников фармрынка на всех уровнях — от производственного звена до товаропроводящей цепочки, которая потом сменится обвалом. Ведь после ажиотажа наступит затишье — едва ли доходы населения в ближайшее время будут значимо повышаться.