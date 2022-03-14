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28 минут назад

Назван максимальный размер займов для получения кредитных каникул

Lenta.ruLenta.ruиещё 24

Правительство определило максимальный размер займов, по которым россияне могут обращаться в банки за получением кредитных каникул. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Определены параметры займов для кредитных каникул
Фото: ТАССТАСС

Лимит по потребительским кредитам для физлиц составит 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 350 тысяч. Также названа максимальная сумма по кредитным картам — 100 тысяч рублей, а по автокредитам — 700 тысяч. Лимит по ипотечным кредитам для Москвы будет шесть миллионов рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа — четыре миллиона, для остальных — три.

Предполагается, что послабления введут до 30 сентября этого года для тех, у кого доход упал на 30 процентов по сравнению со средним доходом в предыдущем году.

Физлица и субъекты МСП из наиболее пострадавших отраслей смогут в течение шести месяцев подать заявления об отсрочке платежей по кредитам на срок до полугода. Кредитные каникулы распространяются на займы, выданные до 1 марта 2022 года.

Личный счет,Михаил Мишустин,
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