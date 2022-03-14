До 12 тысяч: часть россиян получат новые пособия весной

Президент РФ Владимир Путин объявил, что российские семьи с низкими доходами начнут получать выплаты на детей 8-16 лет. Life напомнил, что эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты придут семьям в мае.

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Претендовать на пособия могут семьи, в которых доход на каждого члена ниже одного прожиточного минимума (ПМ). Министр труда Антон Котяков рассказал, что выплаты составят 50, 75 или сто процентов от ПМ ребенка в регионе - от шести до 12 тыс. рублей.

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Заявление на пособие можно будет подать в электронном виде через Госуслуги или лично обратиться в органы соцобеспечения. Назначать пособие будут на 12 месяцев. Деньги зачислят на привязанные к картам «Мир» банковские счета.

Базовая выплата составит 50 процентов от регионального прожиточного минимума ребенка - около 6 150 рублей. Если после назначения пособия среднедушевой доход семьи останется ниже прожиточного минимума, выплату поднимут до 75 процентов от регионального ПМ. Если и после этого доходы останутся ниже ПМ, пособие составит сто процентов от размера детского регионального прожиточного минимума.

В министерстве труда рассчитывают, что выплаты получат родители более чем пяти миллионов детей. В мае пособия придут сразу за два месяца - за апрель и май.

Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что на эти пособия из бюджета выделят 455 млрд рублей.

С 1 февраля 2022 года единовременное пособие при рождении ребенка в России стало на 8,4 процента больше и превысило 20 тыс. рублей. Эта выплата полагается всем российским семьям, независимо от уровня дохода и количества детей. В прошлом году ее размер составлял 18 886 рублей.

В случае, если оба родителя не работают, единовременное пособие назначается и выплачивается органом социальной защиты по месту жительства. В других случаях выплата осуществляется напрямую территориальными органами Фонда социального страхования.

Кроме того, с 1 февраля максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет превысил 31 тыс. рублей. В 2021 году максимальная и минимальная выплата составляли 29 600 и 7083 рублей соответственно.