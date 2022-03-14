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1 час назад

P&G повысит стоимость продукции в России на 40%

Лера Букина

Крупный производитель бытовой химии и товаров для гигиены P&G намерен повысить стоимость продукции в среднем на 43% с 15 марта. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо одного из дистрибуторов, в котором он предупреждает клиентов об изменении цен.

P&G повысит стоимость продукции в России на 40%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что закупочная стоимость средств для стирки должна подняться примерно на 30%, моющих средств — на 26%, профессиональных средств для уборки — на 74%. Товары детской гигиены подорожают на 47%, женской — на 33%, товаров для красоты и здоровья — на 67%, средств по уходу за волосами — на 63%, средств по уходу за полостью рта — на 58%, средств для бритья — на 65%.

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Американской P&G принадлежат бренды Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-med и т. д. В офисе P&G в Восточной Европе отметили, что компания меняет отпускную стоимость из-за «нестабильной ситуации на российском рынке, беспрецедентных трудностей в цепочке поставок», существенного роста цен на транспортные услуги, сырье и материалы, влияния курсов валют.

«Установление цен в магазине всегда остается на усмотрение продавца»,— отметили в P&G.

По словам одного из собеседников издания на рынке, рост цен может привести к падению спроса. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров подчеркнул, что P&G доминирует на российском рынке в своих ключевых категориях, однако ситуация грозит снижением доли компании.

Изменять цены в стране на фоне отказа от новых инвестиций в связи с военными действиями на Украине начали и другие глобальные компании. В частности, Coca-Cola HBC Россия предупредила своих клиентов о росте цен на напитки Coca-Cola с 14 марта на 15%, соки — на 19%, кофе — на 30%.

Ранее глава ФАС Максим Шаскольский на пленарном заседании Госдумы заявил, что повышение цен на продукты за последнее время в России обусловлено множеством факторов. Среди них, как отметил он, — рост себестоимости, увеличение затрат на основные виды сырья, рост стоимости кормов, ветеринарных препаратов, горюче-смазочных материалов, повышение логистических расходов, рост стоимости упаковки.

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