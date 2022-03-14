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1 час назад

У россиян насчитали 90 миллиардов долларов наличными

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

На фоне запретов Евросоюза и США об ограничениях на поставку в Россию евро и долларов в стране остался крупный держатель иностранной наличности — население. Граждане накопили иностранную валюту на сумму более 90 миллиардов долларов, пишет газета «Известия».

У россиян насчитали $90 млрд наличными
Фото: ТАССТАСС

По данным Центробанка, на октябрь прошлого года на руках у граждан находилось около 86 миллиардов. Эксперты, опрошенные газетой, считают, что за последовавшие четыре месяца население приобрело валюту еще на 4-6 миллиардов — итоговые суммы оказываются рекордными.

Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский считает, что такие объемы объясняются всплесками спроса 2014 и 2020 годов. По данным ЦБ, в 2014-м объем наличных валютных сбережений вырос вдвое, в 2020-м — на 20 процентов.

Главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин предполагает, что к концу первого квартала количество наличных средств у физических лиц увеличится до 100 миллиардов — люди будут и дальше снимать деньги в рамках лимитов в 10 тысяч долларов, который установил Центробанк.

Указ о запрете поставок в Россию долларовых купюр был подписан 11 марта. Решением запрещается «экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или гражданином Соединенных Штатов, где бы он ни находился, банкнот, деноминированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации» .Аналогичный запрет 2 марта ввел Евросоюз, запретив продавать, поставлять, передавать или экспортировать евро.

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