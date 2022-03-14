У россиян насчитали $90 млрд наличными

На фоне запретов Евросоюза и США об ограничениях на поставку в Россию евро и долларов в стране остался крупный держатель иностранной наличности — население. Граждане накопили иностранную валюту на сумму более 90 миллиардов долларов, пишет газета «Известия».

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По данным Центробанка, на октябрь прошлого года на руках у граждан находилось около 86 миллиардов. Эксперты, опрошенные газетой, считают, что за последовавшие четыре месяца население приобрело валюту еще на 4-6 миллиардов — итоговые суммы оказываются рекордными.

Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский считает, что такие объемы объясняются всплесками спроса 2014 и 2020 годов. По данным ЦБ, в 2014-м объем наличных валютных сбережений вырос вдвое, в 2020-м — на 20 процентов.

Главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин предполагает, что к концу первого квартала количество наличных средств у физических лиц увеличится до 100 миллиардов — люди будут и дальше снимать деньги в рамках лимитов в 10 тысяч долларов, который установил Центробанк.