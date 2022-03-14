Россиянам раскрыли способ быстрого погашения ипотеки

Для погашения ипотеки россияне могут использовать долларовый вклад, открытый в том банке, где был оформлен кредит. Об этом заявила «Известиям» инвестор, предприниматель, финансовый эксперт Ксения Аверс.

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Она отметила, что внутри банковского приложения есть возможность конвертировать рубли в доллары США. Доллары целесообразно оставить на вкладе в этом же банке с возможностью досрочного полного снятия, указала эксперт.

Аверс подчеркнула, что такая схема будет иметь смысл в связи с тем, что доллар будет укрепляться.

«Условно, если на вкладе было 500 тыс. рублей, то потом это будет 700–800 тыс. рублей. Это будет выгодно, и человеку станет проще погасить свою ипотеку в том же банке», — отметила финансист.

Аверс предостерегает от досрочных платежей по ипотеке в настоящее время. Что касается рублевых вкладов, то эксперт рекомендует оставлять их в одном банке на сумму не более чем 1,4 млн рублей.

«Всё, что можно вывести в валюте, выводить в валюте. Я бы точно вывела какую-то сумму и в рублях на жизнь на ближайшее время, потому что выдачи тоже могут в какой-то момент заморозить», — указала она.