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1 час назад

Россиянам раскрыли способ быстрого погашения ипотеки

Лера Букина

Для погашения ипотеки россияне могут использовать долларовый вклад, открытый в том банке, где был оформлен кредит. Об этом заявила «Известиям» инвестор, предприниматель, финансовый эксперт Ксения Аверс.

Россиянам раскрыли способ быстрого погашения ипотеки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она отметила, что внутри банковского приложения есть возможность конвертировать рубли в доллары США. Доллары целесообразно оставить на вкладе в этом же банке с возможностью досрочного полного снятия, указала эксперт.

Аверс подчеркнула, что такая схема будет иметь смысл в связи с тем, что доллар будет укрепляться.

«Условно, если на вкладе было 500 тыс. рублей, то потом это будет 700–800 тыс. рублей. Это будет выгодно, и человеку станет проще погасить свою ипотеку в том же банке», — отметила финансист.

Аверс предостерегает от досрочных платежей по ипотеке в настоящее время. Что касается рублевых вкладов, то эксперт рекомендует оставлять их в одном банке на сумму не более чем 1,4 млн рублей.

«Всё, что можно вывести в валюте, выводить в валюте. Я бы точно вывела какую-то сумму и в рублях на жизнь на ближайшее время, потому что выдачи тоже могут в какой-то момент заморозить», — указала она.

Ранее доцент РЭУ им. Плеханова Денис Домащенко заявил, что в настоящее время покупка безналичной валюты обходится очень дорого. По его словам, сейчас лучше не принимать поспешных решений. Эксперт советует инвестировать в золото россиянам, планирующим делать вклад на срок от одного года и больше на суммы от $10 тыс.

Личный счет,Недвижимость,Денис Домащенко,
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