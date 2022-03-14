Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-1° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
1 час назад

Минфин назвал условия перевода валюты на иностранные счета

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 2

Россияне смогут переводить валюту на счета в иностранных банках для финансирования операционной деятельности филиалов и представительств. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Минфин назвал условия перевода валюты на иностранные счета
Фото: ТАССТАСС

В этом случае объем переводимых средств не должен превышать объем финансирования за предыдущий год, уточнили в ведомстве.

Кроме того, зачисления на иностранные счета разрешаются, если средства были получены от нерезидентов в качестве зарплаты, арендной платы, а также купонов и дивидендов по ценным бумагам.

Резиденты также смогут переводить валюту с зарубежных счетов, открытых до 1 марта 2022 года, на другие счета в иностранных банках, информация о которых раскрыта российским налоговым органам.

Ранее ЦБ ограничил переводы за рубеж физлицами-резидентами другим людям, в том числе родственникам, суммой в пять тысяч долларов.

Личный счет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители