Минфин назвал условия перевода валюты на иностранные счета

Россияне смогут переводить валюту на счета в иностранных банках для финансирования операционной деятельности филиалов и представительств. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

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В этом случае объем переводимых средств не должен превышать объем финансирования за предыдущий год, уточнили в ведомстве.

Кроме того, зачисления на иностранные счета разрешаются, если средства были получены от нерезидентов в качестве зарплаты, арендной платы, а также купонов и дивидендов по ценным бумагам.

Резиденты также смогут переводить валюту с зарубежных счетов, открытых до 1 марта 2022 года, на другие счета в иностранных банках, информация о которых раскрыта российским налоговым органам.