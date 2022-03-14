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1 час назад

Кто может обратиться за кредитными каникулами

Мария Иванова

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, определяющее максимальный размер займов, получатели которых могут обратиться за предоставлением кредитных каникул. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Кто может обратиться за кредитными каникулами
Фото: Павел Бедняков / РИА НовостиПавел Бедняков / РИА Новости

"По потребительским кредитам установлены следующие лимиты: 300 тыс. рублей для физлиц; 350 тыс. рублей для ИП; 100 тыс. рублей по кредитным картам; 700 тыс. рублей по автокредитам", — говорится в сообщении.

Установлены также максимальные размеры для "каникул" по ипотечным кредитам. Они составляют 6 млн рублей для Москвы, 4 млн рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальнего Востока и 3 млн рублей для других субъектов федерации, отмечается в пресс-релизе.

В сообщении также подчеркивается, что заемщики вправе обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября 2022 года в том случае, если их доход снизился на 30% по сравнению со средним доходом предыдущего года.

Льготный период можно получить на срок от одного месяца до полугода. Кредитные каникулы распространяются на займы, выданные банками до 1 марта 2022 года.

Президент Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах в начале марта. Обратиться за предоставлением льготного периода могут даже те заемщики, которые уже получали кредитные каникулы во время пандемии коронавируса, передает РИА Новости.

Кредитные каникулы, введенные в связи с распространением COVID-19, действовали с 20 марта 2020-го по 30 сентября 2021 года и с 1 ноября по 31 декабря 2021-го. На послабления могли рассчитывать те граждане, чьи доходы резко упали.

Помимо этого, в России с августа 2019 года действует закон об ипотечных каникулах.

Кредитные каникулы — отсрочка платежей по займу (или уменьшение размера платежей), которая предоставляется банком клиенту на некоторый период.

Личный счет,Михаил Мишустин,Владимир Путин,
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