Кто может обратиться за кредитными каникулами

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, определяющее максимальный размер займов, получатели которых могут обратиться за предоставлением кредитных каникул. Об этом сообщается на сайте кабмина.

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"По потребительским кредитам установлены следующие лимиты: 300 тыс. рублей для физлиц; 350 тыс. рублей для ИП; 100 тыс. рублей по кредитным картам; 700 тыс. рублей по автокредитам", — говорится в сообщении.

Установлены также максимальные размеры для "каникул" по ипотечным кредитам. Они составляют 6 млн рублей для Москвы, 4 млн рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальнего Востока и 3 млн рублей для других субъектов федерации, отмечается в пресс-релизе.

В сообщении также подчеркивается, что заемщики вправе обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября 2022 года в том случае, если их доход снизился на 30% по сравнению со средним доходом предыдущего года.

Льготный период можно получить на срок от одного месяца до полугода. Кредитные каникулы распространяются на займы, выданные банками до 1 марта 2022 года.

Президент Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах в начале марта. Обратиться за предоставлением льготного периода могут даже те заемщики, которые уже получали кредитные каникулы во время пандемии коронавируса, передает РИА Новости.

Кредитные каникулы, введенные в связи с распространением COVID-19, действовали с 20 марта 2020-го по 30 сентября 2021 года и с 1 ноября по 31 декабря 2021-го. На послабления могли рассчитывать те граждане, чьи доходы резко упали.

Помимо этого, в России с августа 2019 года действует закон об ипотечных каникулах.