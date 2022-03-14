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1 час назад

Россиянам разрешили переводить валюту на заграничные счета

Лера Букина

У россиян будет возможность переводить валюту на их счета в иностранных банках. Об этом говорится в сообщении Минфина.

Минфин назвал условия перевода валюты на иностранные счета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Разрешено зачислять на счета граждан в иностранных банках валюту, полученную от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей. Граждане смогут переводить средства в валюте со своих зарубежных счетов, открытых в иностранных банках до 1 марта 2022 года, на свои другие зарубежные счета, информация о которых раскрыта российским налоговым органам», — указано в заявлении.

Решение было принято подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций с целью «обеспечения финансовой стабильности» страны, отметили в министерстве. Также власти предусмотрели послабление для организаций. Они смогут переводить средства на зарубежные счета, однако объем транзакций не должен превышать суммы таких переводов за прошлый год.

«Резиденты смогут переводить средства в иностранной валюте на свои счета, открытые в иностранных банках и иных организациях финансового рынка для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств. Объем перечисления не должен превышать объема финансирования за предыдущий год», — указал Минфин.

Ранее Банк России установил временный порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. В частности, речь идет о запрете на снятие свыше $10 тысяч с валютных вкладов. Позволяется снимать и больше средств, но остальную часть денег можно будет получить в рублях по курсу на день выдачи.

Личный счет,Банк России,
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