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29 минут назад

Россиянам назвали способ вернуть деньги за подсанкционные гаджеты

Лера Букина

Изготовитель товара должен обеспечить возможность использования товара в течение срока его службы. В случае отсутствия возможности у потребителя использовать гаджет (смарт-часы или фитнес-браслет и другое) из-за западных санкций можно потребовать от продавца возврата средств. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Россиянам назвали способ вернуть деньги за подсанкционные гаджеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В соответствии со ст. 6 Закона «О защите прав потребителей» изготовитель обязан обеспечить возможность использования товара в течение его срока службы. Для этой цели изготовитель обеспечивает ремонт и техническое обслуживание товара, а также выпуск и поставку в торговые и ремонтные организации в необходимых для ремонта и технического обслуживания объеме и ассортименте запасных частей в течение срока производства товара и после снятия его с производства в течение срока службы товара, а при отсутствии такого срока — в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю», — уточняется в сообщении.

Предъявить продавцу требование о возврате денег можно в том случае, если недостаток проявился в течение гарантийного срока или в течение двух лет. Если гарантийный срок закончился, и прошло более двух лет, то требования по ремонту могут быть заявлены изготовителю при существенном недостатке. Прекращение работы программного обеспечения товара могут признать как существенный недостаток, указали в ведомстве.

Ранее компания Apple, производитель гаджетов с iOS, в связи с событиями на Украине объявила о приостановке продаж в России. Также в связи с приостановкой операций в России международными платежными системами Visa и Mastercard не работают сервисы Apple Pay и Google Pay.

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