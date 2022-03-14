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36 минут назад

В Минпромторге оценили введение фиксированных цен на продукты

Лера Букина

Минпромторг РФ не исключает того, что

В Минпромторге оценили введение фиксированных цен на продукты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

правительство установит фиксированные цены на продукты питания. Об этом заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов в ходе совещания с металлургическими компаниями и металлотрейдерами, передает РИА Новости.

Он также прокомментировал ситуацию с ценами на металлургическую продукцию. По словам Евтухова, если договориться с производителями о снижении нынешних высоких цен не получится, то в стране подготовят поправку, которая предоставляет правительству право устанавливать цены на продукцию металлургов и стройматериалы.

«У нас такое полномочие есть по продуктам питания, и мы ни разу им не пользовались… Может быть, по продуктам питания придется этим воспользоваться», — подчеркнул замглавы Минпромторга, когда затронул вопрос цен на продукты питания.

Он отметил ситуацию с фасовщиками сахара, придерживающими продукцию на складах.

«Проблемы возникли из-за того, что фасовщики, которые должны поставлять его в сети, забирают продукцию на склад и ждут, когда сахар поднимется на 50% в цене», — указал Евтухов.

Вместе с тем он опроверг дефицит сахара в стране.

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, стоимость сахара с 26 февраля по 4 марта 2022 года продемонстрировала наибольший рост среди продовольственных товаров, не считая плодоовощной продукции, — 3,29% по сравнению с предыдущей неделей, детские овощные консервы подорожали на 2,39%.

Личный счет,Виктор Евтухов,Минпромторг,Росстат,
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