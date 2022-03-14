Россияне смогут обменять наличную валюту на золотые слитки

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев в беседе с «РИА Новости» пояснил, что данная мера поможет россиянам, которые приобрели много иностранной валюты и не знают, что с ней делать дальше. Кроме того, по его словам, это облегчит процесс вовлечения обратно зарубежной валюты в оборот в российской экономике и позволит поддержать внутренний рынок и отечественные аффинажные заводы, которые сейчас из-за санкций не могут свободно продавать золото за границу.