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34 минуты назад

Россияне смогут обменять наличную валюту на золотые слитки

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Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий россиянам в течение 2022 года покупать в уполномоченных банках золотые слитки и другие драгоценные металлы за наличную валюту. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Россияне смогут обменять наличную валюту на золотые слитки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев в беседе с «РИА Новости» пояснил, что данная мера поможет россиянам, которые приобрели много иностранной валюты и не знают, что с ней делать дальше. Кроме того, по его словам, это облегчит процесс вовлечения обратно зарубежной валюты в оборот в российской экономике и позволит поддержать внутренний рынок и отечественные аффинажные заводы, которые сейчас из-за санкций не могут свободно продавать золото за границу.

Стоит отметить, что новый закон также упрощает механизм обратного выкупа компанией собственных акций и повышает порог участия в капитале акционерного общества. Мера действует до конца 2022 года.

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