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24 минуты назад

Россиянам дали советы по сокращению расходов

Lenta.ruLenta.ru

Аналитики Национального агентства финансовых исследований провели опрос, показавший, что в связи с изменениями в текущей социально-экономической ситуации на фоне санкций россияне продумывают модели антикризисного поведения. Об этом во вторник, 15 марта, пишут «Известия».

Россиянам дали советы по сокращению расходов
Фото: ТАССТАСС

Исследование, в котором приняли участие 1,6 тысячи россиян из 53 регионов, показало, что в случае серьезных финансовых затруднений 66 процентов опрошенных намерены сокращать расходы и обходиться без некоторых привычных вещей. Более половины респондентов планируют искать возможности дополнительного заработка. 25 процентов заявили о готовности тратить сбережения. Кроме того, россияне готовы обращаться за материальной помощью к близким и продать часть имущества.

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Зампредседателя правления АО КБ «Хлынов» Александр Втюрин в беседе с изданием дал россиянам совет переходить к стратегии сбережения и возможного накопления.

«Ту самую подушку безопасности стараться держать в сохранности, а лучше ее приумножить с помощью вкладов», — считает он.

Генеральный директор Аудиторской компании МКПЦ Дмитрий Винокуров рекомендовал придерживаться осторожности и осмотрительности в финансовых вопросах, а также стараться не принимать решения под воздействием паники и слухов. Не лишним будет изучить и воспользоваться льготами, вычетами и субсидиями, которые предоставляет государство.

Говоря о возможности использования кредитных карт, директор Ассоциации развития финансовой грамотности при Центробанке Вениамин Каганов предупредил, что это сейчас лучше делать лишь в экстренных случаях в качестве разовой «скорой помощи».

Ранее заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов раскрыл россиянам способ тратить деньги с умом. Он обратил внимание на возможность контролировать расходы через обычное банковское приложение, в котором есть автоматический анализ потраченных средств за любой период. Займы в определенный период могут стать умным шагом, однако если руководствоваться принципом «от зарплаты до зарплаты», то необходимо планировать как на месяц, так и на более долгосрочную перспективу. Также специалист посоветовал критичнее относиться к акциям и скидкам, которые на поверку могут оказаться лишь рекламным трюком.

Личный счет,Дмитрий Винокуров,КБ "Хлынов",
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