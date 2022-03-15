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45 минут назад

Банки зафиксировали резкий рост спроса россиян на сейфовые ячейки

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Клиенты, предположительно, размещают в них ценности, золото и снятые деньги.

Россияне массово заинтересовались банковскими ячейками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом РБК сообщили в крупных кредитных организациях. По оценкам нескольких участников рынка, с 24 февраля по 10 марта спрос на такую услугу вырос в несколько раз, а занятость ячеек приблизилась к предельной.

«Если ранее она составляла 30-40%, то сейчас превышает 90%», — сказал изданию директор розничных продуктов банка Дом.РФ Евгений Шитиков.

В «Промсвязьбанке» рассказали, что спрос на ячейки предъявляют клиенты сегмента премиум и private banking, а самый востребованный срок аренды составляет один год.

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«В период высокой волатильности рынка клиенты предпочитают максимально консервативный подход к сохранению сбережений и ценностей», — указал представитель ПСБ.

Личный счет,Банк ДОМ.РФ,Промсвязьбанк,
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