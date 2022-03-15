Россияне массово заинтересовались банковскими ячейками

Клиенты, предположительно, размещают в них ценности, золото и снятые деньги.
Об этом РБК сообщили в крупных кредитных организациях. По оценкам нескольких участников рынка, с 24 февраля по 10 марта спрос на такую услугу вырос в несколько раз, а занятость ячеек приблизилась к предельной.
«Если ранее она составляла 30-40%, то сейчас превышает 90%», — сказал изданию директор розничных продуктов банка Дом.РФ Евгений Шитиков.
В «Промсвязьбанке» рассказали, что спрос на ячейки предъявляют клиенты сегмента премиум и private banking, а самый востребованный срок аренды составляет один год.
«В период высокой волатильности рынка клиенты предпочитают максимально консервативный подход к сохранению сбережений и ценностей», — указал представитель ПСБ.