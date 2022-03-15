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1 час назад

Россияне заинтересовались банковскими ячейками

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Клиенты российских банков стали активнее интересоваться арендой сейфовых ячеек. Об этом во вторник, 15 марта, пишет РБК со ссылкой на крупные кредитные организации.

Россияне заинтересовались банковскими ячейками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно оценкам некоторых участников рынка, в период с 24 февраля по 10 марта спрос на эту услугу вырос в разы, а занятость ячеек у некоторых приблизилась к предельной. Чаще всего россияне арендуют ячейку на один год, однако некоторые банки сообщают, что их клиенты интересуются этой услугой на срок от трех до шести месяцев.

Вице-президент МТС Банка Владимир Стасевич объяснил такой резкий рост спроса на сейфовые ячейки желанием части клиентов уйти в кеш и хранить сбережения в наличном виде, не дома. С тем, что такой способ безопаснее, согласен глава направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея. Он допустил, что в конце февраля — марте россияне перемещали в хранилища снятые с вкладов наличные денежные средства, поскольку эта идея транслировалась «из нескольких популярных источников», что и породило спрос.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что в России возник теневой валютный рынок на фоне запрета на продажу наличной валюты банками. В соцсетях стали появляться многочисленные каналы, группы и боты по обмену валюты, где публикуется «актуальная информация о возможных местах покупки доллара». Кроме того, россияне начали торговать валютой в группах по городам. Люди обмениваются информацией о том, сколько у них есть валюты и по какой цене они готовы ее продать или, наоборот, сколько валюты они готовы купить и заплатить за нее.

Личный счет,МТС-Банк,
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