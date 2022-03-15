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53 минуты назад

Apple включила платежную систему "Мир" в способы оплаты в учетной записи Apple ID

ТАССТАССиещё 16

Apple включила банковские карты с платежной системой "Мир" в качестве возможного способа оплаты в учетной записи Apple ID. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Теперь на сайте среди способов оплаты в учетной записи Apple ID значится следующий список: Apple Pay, большинство кредитных и дебетовых карт, счет мобильного телефона через поддерживаемых операторов, остаток на счете Apple ID от погашения подарочных карт App Store и iTunes или внесения средств и карты платежной системы "Мир".

ТАСС направил информационный запрос в компанию.

Ранее владельцы техники Apple сообщали о сбоях во время оплаты приложений в магазине App Store. Также Центральный банк сообщал, что сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard будут недоступны.

В начале марта Apple сообщила о приостановке продаж своей продукции в России. На день закрылись магазины Re:store, сегодня они работают в штатном режиме.

После начала спецоперации на Украине США ужесточили для России правила получения разрешений на экспорт микроэлектроники, а также авионики и деталей для воздушных судов с использованием американских технологий в связи с началом военных действий России на Украине. По словам Минторга США, новые ограничения, введенные в качестве санкций для РФ, должны отрезать Россию от важных технологических ресурсов, в первую очередь, в оборонном, авиационном и морском секторах.

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