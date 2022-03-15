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35 минут назад

РБК: штрафы и пени за просрочку платежей за ЖКУ отвяжут от ставки ЦБ

BFM.RUBFM.RU

Правительство России сможет в этом году отменять повышенные пени и штрафы за просрочку платежей за услуги ЖКХ и капремонт. Также разрешено вводить мораторий на поверку счетчиков, пишет РБК.

Штрафы и пени за просрочку платежей за ЖКУ отвяжут от ставки ЦБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, пени и штрафы за просроченные платежи отвяжут от ключевой ставки ЦБ, которая выросла до 20%. У правительства появилась возможность временно отменить эту привязку и ввести другой порядок расчетов пени и штрафов.

Такой же мораторий в России вводили во время пандемии. Он действовал с апреля 2020 года до 1 января 2021 года, напоминает агентство.

Личный счет,Правительство РФ,
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