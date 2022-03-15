Штрафы и пени за просрочку платежей за ЖКУ отвяжут от ставки ЦБ

Правительство России сможет в этом году отменять повышенные пени и штрафы за просрочку платежей за услуги ЖКХ и капремонт. Также разрешено вводить мораторий на поверку счетчиков, пишет РБК.
По данным агентства, пени и штрафы за просроченные платежи отвяжут от ключевой ставки ЦБ, которая выросла до 20%. У правительства появилась возможность временно отменить эту привязку и ввести другой порядок расчетов пени и штрафов.
Такой же мораторий в России вводили во время пандемии. Он действовал с апреля 2020 года до 1 января 2021 года, напоминает агентство.