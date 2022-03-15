Штрафы и пени за просрочку платежей за ЖКУ отвяжут от ставки ЦБ

Правительство России сможет в этом году отменять повышенные пени и штрафы за просрочку платежей за услуги ЖКХ и капремонт. Также разрешено вводить мораторий на поверку счетчиков, пишет РБК.

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По данным агентства, пени и штрафы за просроченные платежи отвяжут от ключевой ставки ЦБ, которая выросла до 20%. У правительства появилась возможность временно отменить эту привязку и ввести другой порядок расчетов пени и штрафов.