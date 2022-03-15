Россиян предупредили о наказании за покупку валюты с рук

В России покупка валюты у частных лиц запрещена, и в текущей ситуации стоит воздержаться от подобных шагов. Об этом заявил агентству «Прайм» доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.

«Нетрудно предположить, что новые ограничения в сочетании с паникой, которой охвачены многие (вспомните повальное снятие наличных и очереди в аптеках и магазинах), приведут к появлению черного рынка валюты. Очень советую — не поддаваться на искушение покупать валюту на нем», — сказал эксперт.

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Григорьев напомнил, что купля — продажа валюты у частных лиц в России запрещена — за это грозит административная ответственность. При этом курс у таких перекупщиков, отметил он, будет «запредельным».

«Намного выше курса «нормального рынка». Во-вторых, паникой и неопытностью покупателей воспользуются мошенники. И в руках покупателя окажутся не доллары или евро, а пачка цветных бумажек», — подчеркнул Григорьев.

Центробанк (ЦБ) России с 9 марта по 9 сентября 2022 года ввел временные изменения на операции с наличной валютой, ограничив сумму для снятия с валютного счета десятью тысячами долларов наличными. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тыс долларов США в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи



Центробанк России

Пояснение ЦБ

Как пояснил регулятор, в период действия временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США независимо от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи.

10 тысяч долларов

максимальная сумма для снятия с валютного счета в период с 9 марта по 9 сентября

Остальные средства с валютного счета можно будет снять в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Он определяется на основе данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанному по сделкам, заключенным на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи. Получить валюту можно будет в кассе банка.

При этом в ЦБ уточнили, что в российских банках около 90 процентов валютных счетов не превышают сумму в десять тысяч долларов. Это означает, что большинство держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте.

Что будет со счетами?

В Центробанке заверили, что россияне могут продолжать хранить деньги на валютных вкладах или счетах, все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад, а условия по ним не изменятся. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт.

Кроме того, граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, однако снять с них средства, пока действует временный порядок, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Также в течение этого срока банки не будут продавать наличную валюту гражданам. Поменять же наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения. Однако банкам может требоваться несколько дней, для того чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в отделение.

Комментарий Сбера

На фоне новых временных правил Центробанка Сбер сообщил, что работает штатно и готов удовлетворить потребности клиентов в наличной валюте.

В кредитной организации подчеркнули, что покупка безналичной валюты доступна клиентам в приложении «Сбербанк онлайн» без ограничений. Средства клиентов в рублях также доступны без ограничений, добавили в банке.

Вывод валюты за рубеж

5 марта Центробанк ввел ограничения на вывод иностранной валюты за рубеж. Теперь перечислять супругам, а также родителям, детям, дедушкам, бабушкам и внукам, включая усыновителям и усыновленным можно будет не больше пяти тысяч долларов в месяц.

Данное ограничение стало очередной мерой ЦБ и финансовых властей, направленной на сохранение в стране иностранной валюты в условиях санкций, введенных западными странами. Они, в частности, включают блокировку валютных резервов ЦБ, номинированных в долларах, евро, фунтах и иенах, и запрет на операции с ними.

Запрет на вывоз валюты

Кроме того, российским резидентам со 2 марта было запрещено перечислять иностранную валюту на собственные зарубежные счета и вывозить наличные в размере более 10 тысяч долларов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, данные меры были предприняты в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США, а также примкнувших к ним государств и организаций. Отмечается, что принятые меры направлены на защиту российских национальных интересов.

Как пояснили в пресс-службе Кремля, запрещается вывозить из страны наличную иностранную валюту и денежные инструменты в иностранной валюте на сумму, которая превышает эквивалент 10 тысяч долларов США и рассчитывается по официальному курсу Центробанка, установленному на дату вывоза. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, что такие решения помогут минимизировать риски и последствия и застраховать граждан от раскачивания экономики.

Так получается, потому что нужно принимать меры: существуют определенные действия враждебного характера, которые пытаются раскачать и подорвать целостность нашей экономики. (...) В таких условиях, поскольку эти меры недружественного характера носят беспрецедентный характер, действовать надо жестко, продуманно и четко



Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России

Помимо этого, 28 февраля российским резидентам было запрещено выдавать валютные займы и кредиты нерезидентам, а также перечислять валюту на собственные зарубежные счета. Кроме того, обязательна продажа 80 процентов валютной выручки на внутреннем рынке.

Ключевая ставка

28 февраля совет директоров Центробанка принял решение поднять ключевую ставку до 20 процентов годовых в связи с кардинальным изменением внешних условий.

Как поясняла глава регулятора Эльвира Набиуллина, новые иностранные санкции привели к значительному изменению обменного курса рубля, ограничили возможность использования золотовалютных резервов. «Это требует применения широкого спектра инструментов поддержания финансовой стабильности», — сказала она, добавив, что для поддержания привлекательности депозитов и защиты сбережений от обесценения нужно повысить процентные ставки до уровней, которые компенсируют гражданам возросшие инфляционные риски.

В России возник теневой валютный рынок на фоне запрета на продажу наличной валюты банками. В соцсетях стали появляться многочисленные каналы, группы и боты по обмену валюты. Об этом во вторник, 15 марта, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, по запросам «обмен валюты», «купить доллары», «обмен валюты Москва» появляются десятки Telegram-каналов. Большая часть из них была создана или активизировалась в первые две недели марта. Некоторые каналы публикуют «актуальную информацию о возможных местах покупки доллара». Кроме того, россияне начали торговать валютой в группах по городам. Люди обмениваются информацией о том, сколько у них есть валюты и по какой цене они готовы ее продать или, наоборот, сколько валюты они готовы купить и заплатить за нее.

По закону «О валютном регулировании и валютном контроле», покупка и продажа валюты без участия уполномоченных банков считается незаконной и может грозить крупными штрафами в размере от 75 до 100 процентов суммы незаконной валютной операции и уголовной ответственностью. «Таким образом, нарушители могут потерять всю валюту, которые обменивают на черном рынке»,— пояснил адвокат Forward Legal Тимур Тажиров.

Собеседники издания в правоохранительных органах рассказали, что деятельность по организации обмена валютой в соцсетях и мессенджерах может подпасть под уголовную ответственность по статье 172 Уголовного кодекса («Незаконная банковская деятельность»). Она предусматривает до семи лет лишения свободы в случае наличия отягчающих обстоятельств. Если речь идет о прямом обмане покупателя или продавца валюты, действия подпадают под статью о мошенничестве.

Руководитель проекта «Общероссийского народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева предупредила о рисках подобных операций. Так, при обмене наличных могут подсунуть фальшивые деньги или недодать по оговоренному курсу, не исключены нападения и ограбления. Операции в онлайне чреваты потерей средств и хищение платежных реквизитов. Кроме того, если потребителя обманут или ограбят, то поход в полицию и ему самому грозит привлечением к ответственности, предостерегла Лазарева.

На одном из российских сайтов объявлений начали появляться предложения о покупке актуальных долларовых купюр в качестве исторических банкнот. 100 долларов продают за 25 тысяч рублей. С одним из продавцов связались журналисты.

«Сколько вам надо? Десять тысяч? Да, можно. Сотенными купюрами. Оплата только наличкой. Цена — 25 штук за одну купюру», — ответил продавец купюр журналистам МК.

Предприниматель также посоветовал поторопиться с покупкой, так как курс доллара обновляется ежедневно.

Управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин в беседе с радио Sputnik предупредил россиян об опасности операций на черном рынке валюты.

По мнению экономиста, колебание курса рубля из-за введенных против России санкций может создать условия для появления в стране черного рынка валюты, аналогичному существовавшему в 1990-е годы. Вместе с ним могут вернуться и старые способы мошенничества, когда люди часто обжигались на незаконных валютных операциях.

«За углом банка предлагали более удачный курс обмена валюты, но операция эта могла пройти не так, как хотелось бы вам. Человеку могли подложить так называемую куклу. Это была такая пачка купюр или трубочка, где с внешних сторон были настоящие купюры, а внутри была просто бумага», — рассказал Сафиулин.

Специалист призвал россиян быть бдительными и проводить все операции с валютой в официальных отделениях банка, поскольку там можно провести валютные операции безопасно.

Россияне накопили на руках более $90 млрд в банкнотах, что является рекордом. Об этом пишут «Известия».

Из-за запрета на поставку в Россию наличных долларов и евро основным обладателем запасов валюты в бумажном виде стало население. По данным международной инвестиционной позиции ЦБ, в октябре 2021 года россияне держали на руках около $86 млрд. В последующие месяцы россияне увеличили свой запас наличных еще на $4-6 млрд.

Экономисты считают, что население продолжит увеличивать запас валюты на руках, и к концу первого квартала 2022 года ее общая сумма может увеличиться до $100 млрд. Россияне будут и дальше снимать средства со счетов в рамках лимита снятия в $10 тыс.

Эксперты посчитали, что ничего странного в снятии денег гражданами нет, так как люди просто запасаются валютой на «черный день». При этом рекорд в $90 млрд сложился из-за всплесков спроса в 2014 году и 2020 году. В 2014 году, исходя из данных ЦБ, объем наличных в валюте вырос вдвое, а в 2020 году – на 20%.

12 марта Министерство финансов США заявило, что запрет на поставки наличных долларов из Соединенных Штатов в Россию не распространяется на разовые случаи вывоза личных сбережений с некоммерческими целями.

Российские парламентарии в ближайшее время могут рассмотреть возможность ужесточения наказания за покупку и продажу валюты на черным рынке, заявила член Совфеда от Республики Крым Ольга Ковитиди. Об этом сообщает РИА Новости.

"Очевидно, что незаконные валютные операции причиняют ущерб государству, и с этим мы мириться не будем. Что касается ужесточения ответственности за незаконные валютные операции, думаю, этот вопрос может встать в ближайшее время", – сказала она.

По словам Ковитиди, ужесточение наказания за подобную деятельность может быть реализовано за счет внесения поправок в статью 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство").

"Рассматривать вопрос ужесточения наказания <...> необходимо будет исходя из того, насколько максимально негативно будет развиваться распространение незаконной предпринимательской деятельности, связанной с продажей валюты лицами, не имеющими на это лицензии", – отметила сенатор.

Она добавила, что Госдума и Совфед оперативно проведут тщательный анализ правоприменительной практики в данной сфере и примут решение о внесении соответствующих поправок в случае необходимости.

Уполномоченным банкам разрешается продавать слитки драгоценных металлов физлицам за иностранную валюту. Такая норма содержится в законе, подписанном Президентом России Владимиром Путиным и опубликованном на официальном портале правовой информации в понедельник.

Также документ упрощает механизм обратного выкупа собственных акций акционерным обществом. Порог участия в капитале акционерного общества, предоставляющий право на получение документов акционерного общества, оспаривание в суде его сделок общества и действий его совета директоров, повышается с одного до пяти процентов.

Кроме того, российским страховщикам запрещается заключать сделки с иностранными страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из недружественных государств, список которых был ранее определен Правительством. В качестве исключения перечисления в адрес таких организаций возможны по разрешению Центробанка.

Совет директоров Банка России получает полномочие определять, какая информация финорганизаций может не быть раскрыта для неограниченного круга лиц, и не раскрывать такие данные на сайте ЦБ.