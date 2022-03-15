Пени и штрафы за долги по коммуналке отвяжут от ключевой ставки

Согласно новому закону, в России перестанут действовать повышенные пени и штрафы за просрочку платежей за ЖКУ, которые ранее были привязаны к ключевой ставке ЦБ. Документ подписал президент России Владимир Путин.

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У правительства России в 2022 году будет возможность отменять повышенные пени и штрафы за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также взносов за капитальный ремонт.

Необходимость в новых особенностях расчета штрафных санкций связана с повышением до 20% годовых Центральным банком ключевой ставки, следует из пояснительной записки к закону. Также появляется возможность на введение моратория на поверку счетчиков. Если россияне не установили или не заменили приборы учета коммунальных услуг, то с россиян не будут брать пени и штрафы.

Пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг начисляют с 31-го дня просрочки и составляют 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день. С 91-го дня пени начисляют в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ, действующей на день фактической оплаты.