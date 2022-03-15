В России призвали срочно повысить пенсии

С учетом повышения стоимости продовольствия и товаров первой необходимости индексацию пенсий на 20-30% нужно провести уже весной. Об этом заявил РИА Новости замглавы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов.
«Нужно помочь людям, у них нет других источников доходов», — подчеркнул он.
Важно провести индексацию пенсий «до лета», подчеркнул Абрамов. По его словам, источником средств мог бы стать Фонд национального благосостояния (ФНБ). Целесообразно и обратиться к компаниям, «которые занимаются продажей природных богатств РФ».
Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что для реализации вопроса об индексации пенсий в РФ важно подождать стабилизации ситуации с ценами на внутреннем рынке и определить индекс реальной инфляции.