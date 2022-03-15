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1 час назад

В России призвали срочно повысить пенсии

Лера Букина

С учетом повышения стоимости продовольствия и товаров первой необходимости индексацию пенсий на 20-30% нужно провести уже весной. Об этом заявил РИА Новости замглавы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов.

В России призвали срочно повысить пенсии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Нужно помочь людям, у них нет других источников доходов», — подчеркнул он.

Важно провести индексацию пенсий «до лета», подчеркнул Абрамов. По его словам, источником средств мог бы стать Фонд национального благосостояния (ФНБ). Целесообразно и обратиться к компаниям, «которые занимаются продажей природных богатств РФ».

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что для реализации вопроса об индексации пенсий в РФ важно подождать стабилизации ситуации с ценами на внутреннем рынке и определить индекс реальной инфляции.

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