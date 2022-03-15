В АТОР предупредили о резком подорожании туров по России

"Отельеры уже озвучили повышение цен (на летний сезон - прим. ТАСС) на 10-30%. Такой рост цен будет точно, потому что у них очень большая доля импорта, и пока будут восстанавливаться логистические цепочки, цены вырастут. Транспорт тоже подорожает, но неизвестно насколько. На данный момент цена не повысилась. То повышение, о котором говорилось, повышение к сезону", - сказала Ломидзе.