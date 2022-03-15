В АТОР предупредили о резком подорожании туров по России

Туры по России на лето могут подорожать из-за роста цен на услуги отелей до 30% и увеличения стоимости перевозки. Об этом сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в кулуарах международной туристической выставки MITT-2022.
"Отельеры уже озвучили повышение цен (на летний сезон - прим. ТАСС) на 10-30%. Такой рост цен будет точно, потому что у них очень большая доля импорта, и пока будут восстанавливаться логистические цепочки, цены вырастут. Транспорт тоже подорожает, но неизвестно насколько. На данный момент цена не повысилась. То повышение, о котором говорилось, повышение к сезону", - сказала Ломидзе.
В конце февраля Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран в качестве ответной меры на закрытие воздушного пространства для российских самолетов.
Президент России 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.