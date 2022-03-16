Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 111.48EUR 122.45
Войти в почту
1 час назад

В России введут мораторий на банкротство граждан и компаний

Lenta.ruLenta.ru

В России введут мораторий на банкротство компаний и граждан сроком на шесть месяцев. Такая мера есть в версии плана российского правительства по поддержке экономики в условиях санкций, который попал в распоряжение «Известий».

В России введут мораторий на банкротство граждан
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как указывается в плане, предполагается введение моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов на шесть месяцев в отношении юридических и физических лиц, за исключением отдельных должников, определенных правительством России.

В ранних версиях документа речь шла о мораториях до конца этого года. Также ожидалось, что его введут 1 марта. Однако сейчас решено сократить мораторий до шести месяцев и ввести исключения для отдельных категорий должников.

В Германии заявили о закате доллара

8 марта президент России Владимир Путин подписал закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ допускает введение моратория на плановые проверки малых и средних предприятий в текущем году, а также организаций в сфере информационных технологий до конца 2024-го. Кроме того, было объявлено о введении новых кредитных каникул.

Личный счет,Владимир Путин,Правительство РФ,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители