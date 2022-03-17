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1 час назад

Минфин предложил увеличить лимит беспошлинного ввоза товаров до 1 тысячи евро

Говорит МоскваГоворит Москваиещё 3

Сейчас эта норма не превышает 200 евро.

Минфин предложил увеличить лимит беспошлинного ввоза товаров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инициатива направлена в Минэкономразвития для дальнейшего рассмотрения на уровне Совета Евразийской экономической комиссии, пишет «Интерфакс».

Эта рекомендация также содержится в плане первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.

Как пояснили в Минфине, это позволит снизить дефицит определённых категорий товаров, связанный с нарушениями привычных логистических цепочек поставок в условиях ограничений. Предположительно, мера будет действовать до 1 октября 2022 года.

Личный счет,Минэкономразвития,Евразийская экономическая комиссия,
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