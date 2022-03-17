Минфин предложил увеличить лимит беспошлинного ввоза товаров

Сейчас эта норма не превышает 200 евро.

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Инициатива направлена в Минэкономразвития для дальнейшего рассмотрения на уровне Совета Евразийской экономической комиссии, пишет «Интерфакс».

Эта рекомендация также содержится в плане первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.