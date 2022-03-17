Минфин предложил увеличить лимит беспошлинного ввоза товаров

Сейчас эта норма не превышает 200 евро.
Инициатива направлена в Минэкономразвития для дальнейшего рассмотрения на уровне Совета Евразийской экономической комиссии, пишет «Интерфакс».
Эта рекомендация также содержится в плане первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.
Как пояснили в Минфине, это позволит снизить дефицит определённых категорий товаров, связанный с нарушениями привычных логистических цепочек поставок в условиях ограничений. Предположительно, мера будет действовать до 1 октября 2022 года.