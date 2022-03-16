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1 час назад

Не храните дома: россиянам со сбережениями дали важный совет

Лера Букина

В настоящее время держать американскую валюту дома смысла не имеет. Более того, это накладно, заявил российский экономист, депутат Госдумы Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Аврора».

По словам эксперта, в период быстро растущей инфляции любые «неработающие» денежные накопления начинают «сгорать». Делягин напомнил, что в России она составляет уже больше 10%, а в США - почти 8%.

Сейчас у россиян есть возможность защитить свои накопления от постоянного роста цен в магазинах, указал эксперт. Так, он рекомендует открыть вклад в надежном российском банке. При этом Делягин обратил внимание на то, что это можно сделать в российской или иностранной валюте.

Экономист советует открывать депозит только в финансовых организациях, которые входят в топ-10 наиболее устойчивых российских банков. Он объяснил, что в период кризиса они получат поддержку от государства.

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Ранее сообщалось, что, по данным опроса банка «Хоум Кредит», чуть больше трети россиян (36%) предпочли хранить свои сбережения в виде наличных. Чуть меньше трети выбирают банковские вклады и счета.

Также стало известно, что клиенты российских банков стали активнее интересоваться арендой сейфовых ячеек. По данным ряда участников рынка, в период с 24 февраля по 10 марта спрос на эту услугу увеличился в несколько раз, а занятость ячеек у некоторых приблизилась к предельной.

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