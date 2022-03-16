«В ближайшее время»: Путин анонсировал увеличение ряда выплат в России

Российские власти в ближайшее время увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, а также все социальные выплаты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая в среду совещание по социально-экономической поддержке субъектов РФ.

"Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере", - указал глава государства.

Кроме того, он поручил правительству в сжатые сроки проанализировать эффективность мер поддержки людей, потерявших работу. Как отметил президент, очевидно, что такие меры надо расширять, в том числе за счет механизма социального контракта.

Президент России Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки российских регионов поручил снизить в России уровень бедности по итогам текущего года. По словам российского лидера, это является выполнимой задачей.

«Даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства. Это вполне реализуемая задача даже сегодня», - сказал Путин.

Ранее вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова предложила работать на опережение для сохранения рабочих мест россиян. Об этом она заявила в ходе обсуждения ситуации на рынке труда с участниками межведомственной рабочей группы.

Президент России Владимир Путин подписал антикризисный пакет мер по поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон прусматривает возможность введения моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 и IT-компаний в 2022-2024, возможность ведения деятельности без продления лицензии, упрощение госзакупок и право правительства оперативно повышать пенсии.

Отмечается, что пакет социально-экономических мер должен защитить граждан России в условиях недружественных действий иностранных государств и международных организаций.

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил с 1 апреля установить выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для всех семей с низким доходом, они начнут получать их уже с мая. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что государство планирует делать все необходимое для поддержки семей. По его словам, это «безусловный приоритет» правительства.

«Считаю, что мы должны принять новое решение – установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнет действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат уже в мае», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что в РФ на сегодняшний день уже предусмотрены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с невысокими доходами, в которых растут дети в возрасте до семи лет включительно. Также финансовую помощь получают родители, воспитывающие детей в возрасте от восьми до 16 лет в одиночку.

Размер пособия на детей от 8 до 16 лет для семей с низкими доходами составит от 6 до 12 тысяч рублей в зависимости от региона. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.

"Семья имеет право претендовать на пособие в размере 50, 75 либо 100% от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе", - объяснил он эфире телеканала "Россия 24".

Котяков уточнил, что выплата полагается семьям, где зарплата каждого члена семьи ниже одного прожиточного минимума. Предполагается, что деньги получат родители более чем пяти миллионов детей.

Мера начнет действовать 1 апреля, а заявление можно будет подать с 1 мая. "Таким образом, если семья получит выплату в мае, то пособия придут сразу за два месяца - за апрель и за май", - объяснил глава ведомства.

Пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лицам в России планируется проиндексировать на 8,6%, предложение выдвинуто президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Интерфакс».

Индексировать выплаты соотечественникам будут по аналогии с обычными пенсиями, начиная с 1 января текущего года.

«Мы приняли решение в отношении гражданских пенсионеров: с 1 января [пенсии] должны вырасти на 8,6%, то есть выше инфляции за прошлый год. Но, разумеется, мы не должны забывать и про военных пенсионеров», — сказал российский глава в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.

Предполагается, что индексация затронет 2,6 млн. россиян, получающих военную пенсию и приравненных к ним.

Как подчеркнул Путин, в планах было проиндексировать выплаты военным пенсионерам 1 октября 2022 года.

«Повторю, это выше фактической инфляции за прошедший год. И прошу правительство в самое ближайшее время реализовать это решение...», — отметил президент РФ.

12 января сообщалось, что Путин инициировал индексацию пенсий выше уровня инфляции.

В России одобрен очередной комплекс мер поддержки экономики, граждан и бизнеса в условиях внешних санкций. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков по итогам прошедшего во вторник первого заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики страны в условиях санкций.

Как ранее на заседании заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, комплексом мер предусмотрено более 100 инициатив на сумму около 1 трлн рублей. По его словам, в целом план поддержки экономики - "это очень гибкий документ" и он будет "постоянно пополняться и выпускаться поэтапно в зависимости от развития ситуации".

Планируется, что принимаемые действия позволят перестроить многие производственные и логистические цепочки, обеспечить предприятия новыми поставщиками и покупателями готовой продукции, а людей - привычными услугами и товарами или достойной альтернативой.

О новых мерах поддержки

Как указал Мишустин, в РФ будет запущена новая кредитная программа на пополнение оборотных средств бизнеса для разных секторов экономики, что поможет обеспечить бесперебойную работу предприятий, в том числе системообразующих. Первыми такой возможностью смогут воспользоваться представители промышленности и торговли, а также АПК.

Часть новых мер поддержки адресована представителям малого и среднего бизнеса. Для предпринимателей, которым сейчас нужны дополнительные заемные средства по доступным ставкам, правительство запустило сразу несколько программ. Среди них - новые инвесткредиты на срок до трех лет и программа льготного кредитования, реализуемая в рамках профильного национального проекта. Кроме того, будет увеличен предельный уровень риска, который Корпорация МСП может принять на себя за предпринимателей в рамках зонтичного механизма поручительств - с текущих 4,5% до 10%.

В план правительства вошли и предложения по поддержке строительной отрасли. В частности, практически все требования в сфере строительства планируется перевести в разряд добровольных, что позволит при необходимости оперативно корректировать проектную документацию и расширить возможности применения новых архитектурных и технических решений. При этом безопасность объектов будет надежно обеспечена, заверил Мишустин. Другие меры также касаются ипотечного кредитования и помощи застройщикам, также будет установлена норма по обязательному авансированию государственных контрактов в размере от 50 до 80%.

Поддержка в рамках ЕАЭС

Кабмин планирует утвердить и ряд совместных мер РФ с партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), при этом крупный их блок посвящен импорту. Как пояснил Мишустин, это нужно, чтобы предприятия и люди могли сохранить максимально возможный в текущих условиях доступ к ресурсам и товарам.

Так, предлагается повысить максимальный лимит беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли, зафиксировать валютный курс при уплате импортных пошлин, при таможенном оформлении в пунктах пропуска установить приоритет для товаров народного потребления, прежде всего продуктов питания и медикаментов, а также оборудования, комплектующих и запасных частей, сформировать перечень критически важных ввозимых товаров и для них предусмотреть существенное упрощение процедур таможенного оформления, обнулить ввозные пошлины и приостановить действие антидемпинговых пошлин.

Реализуемые специальные экономические меры

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. В ответ США, ЕС, Великобритания, а также еще ряд государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.

На фоне этого власти России приняли ряд решений. В частности, были установлены специальные экономические меры в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, а также временные меры экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ.

Кроме того, правительство РФ заверило, что будет помогать компаниям, подпавшим под санкции, и содействовать сохранению рабочих мест и зарплат. Были подготовлены меры по защите финансовых рынков и крупнейших российских компаний от рестрикций и иных угроз. В кабмине заверили, что у России достаточно ресурсов для обеспечения устойчивости финансовой системы в условиях санкций и внешних угроз.

Приостановка деятельности иностранных компаний на российском рынке не отменяет их обязательств перед работниками. Сегодня стоит задача сохранить трудовые коллективы, при этом часть мер в этом направлении уже принята, заявил в среду министр труда и социальной защиты Антон Котяков, чьи слова приводит пресс-служба "Единой России".

"Приостановка деятельности не отменяет обязательств перед работниками. Компании должны уведомить о решении по сокращению. Работник может уйти и раньше этого срока, но это не освобождает от выплат ему средств за два месяца и полного расчета. В целом задача стоит сохранить трудовые коллективы - часть мер уже принята, часть находится в обсуждении. Некоторые из них будут направлены на поддержку граждан в поиске работы. По примеру 2021 года регионы разрабатывают свои программы", - сообщил он на совещании по сохранению бизнеса и рабочих мест в иностранных компаниях, которые приостанавливают деятельность в России.

Ранее Котяков заявил, что Минтруд к концу недели примет пакет мер по сохранению занятости и поддержке рынка труда в России. Замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина впоследствии сообщала, что меры коснутся сохранения действующих трудовых коллективов, помощи с трудоустройством для безработных и поддержки компаний, которые перенастраивают свои процессы в связи с уходом иностранных компаний.

Крайне важно снизить влияние санкций и обеспечить технологическую устойчивость России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.

Глава кабмина напомнил, что на прошлой неделе уже говорилось о комплексе мер по минимизации последствий санкций для страны.

"Крайне важно снизить их влияние и обеспечить экономическую и технологическую устойчивость государства", - указал он.

По словам премьера, в этой связи одним из шагов стало решение по поддержке станкоинструментальной отрасли.

"Правительство частично отменит для этого сектора процедуру казначейского сопровождения выделяемых субсидий и бюджетных инвестиций. Авансовые средства на закупку необходимого оборудования, комплектующих и систем числового программного управления теперь будут поступать непосредственно на банковские счета предприятий," - пояснил Мишустин.

Он пояснил, что такое решение значительно ускорит проведение платежей по заключаемым договорам, причем бизнесу для этого не придется привлекать кредиты или отвлекать из оборота собственные средства.

"Мы рассчитываем, что такая мера поможет обеспечить бесперебойную работу станкоинструментальной отрасли", - заключил премьер.

Столичные власти совместно с федеральным правительством начали работу над новыми мерами поддержки различных направлений строительства. Об этом мэр Сергей Собянин заявил на встрече с представителями отрасли.

В первую очередь обсуждается поддержка строительства крупных промышленных объектов, дающих новые рабочие места, а также жилищного строительства и ипотеки.