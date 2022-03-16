Россиянам назвали самую надежную валюту

Финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев назвал рубль самой надежной валютой для россиян. Об этом он заявил НСН.
«Я думаю, что рубль становится самой надежной валютой», - сказал Медведев.
По его словам, на сегодняшний день свободные деньги лучше всего разместить в банк на короткий срок под 20% годовых.
«Это не позволит обогнать инфляцию, но позволит пробежать по ее следам. То есть потери будут, но незначительные. Но больше, чем на полгода, я не стал бы связывать деньги, потому что неизвестно, что потом произойдет», - отметил он.
По мнению финансиста, «связываться с валютой» сегодня крайне опасно. Во-первых, нет легальных способов купить иностранные деньги, во-вторых, валюта «стала очень ненадежной». Несмотря на то, что со счета можно снять до 10 тысяч долларов, от людей поступают жалобы на невозможность обналичить суммы в тысячу или две долларов.
«Приходится биться головой об стену, а получить деньги не удается. Или же удается, но с очень большими дополнительными затратами. Вот и оказывается, что сейчас в России самая удобная валюта – это рубль», - заключил Павел Медведев.