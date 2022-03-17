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36 минут назад

В ГД предложили простить россиянам пени за просрочки по кредитам

Ura.RuUra.Ru

Депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить россиян от пени за просрочки по кредитам. Он подчеркнул, что в связи с сообщениями о сбоях в работе мобильных приложений банков заемщики не имели возможности внести платежи по кредитам.

Россиян предложили освободить от пени за просрочки по кредитам
Фото: ТАССТАСС

«В целях поддержки указанной категории граждан и исходя из сложной экономической обстановки прошу вас оценить целесообразность освобождения граждан от уплаты пеней за просрочку платежей по кредитам на протяжении одного месяца», — предлагает депутат.

Копия письма на имя главы Минфина РФ Антона Силуанова есть в распоряжении RT.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин получил от депутатов Госдумы предложения по поддержке экономики России в условиях санкций. В списке — льготы по налогам и кредитам. С такими инициативами выступили в партии «Справедливая Россия — За правду», сообщили URA.RU в пресс-службе фракции. В правительстве РФ уже подготовили план действий в условиях санкций. Так, для поддержки экономики разработали более 100 инициатив без учета тех, которые уже приняты и реализуются. На это направят около 1 трлн рублей.

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