Изменится ли стоимость ОСАГО и КАСКО: прогноз страховщика

В ближайшее время стоимость полисов ОСАГО не повысится по ряду причин. Об этом заявил агентству «Прайм» исполнительный директор Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

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Президент России Владимир Путин в начале марта подписал ряд мер по поддержке экономики, включающих в себя разрешение ЦБ РФ пересматривать тарифы ОСАГО чаще раза в год. У регулятора теперь есть на это право, однако для пересмотра тарифов нужны серьезные основания.

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«Например резкий рост убыточности из-за несоответствия размеров страховых премий реальным выплатам при ДТП и стоимости восстановительного ремонта. Повышение уровня страховых выплат напрямую влияет на стоимость полисов ОСАГО. Сейчас этого не происходит», — подчеркнул собеседник агентства.

В настоящее время гражданам требуется поддержка и защита их интересов, в этой связи роста цен на полисы произойти не должно, считает Уфимцев. Сейчас страховая премия находится на уровне 5600 рублей в среднем по России. Отрасль рассчитывает сохранить данный показатель, указал эксперт.

«Стоит отметить, что последнее расширение границ тарифного коридора ОСАГО вверх и вниз не оказало значительного влияния на среднюю стоимость полисов по стране, более того, для безаварийных опытных водителей ОСАГО подешевело. Поэтому опасаться значительного роста страховой премии в связи с принятыми поправками не стоит. Как уже сказано, для расширения тарифного коридора и увеличения размеров средней премии нужны серьезные предпосылки», — подчеркнул Уфимцев.

Он также прокомментировал ситуацию с КАСКО. Эксперт пояснил, что данный вид страхования является добровольным. Его стоимость рассчитывается в зависимости от множества индивидуальных факторов и потребностей страхователя.

«Потому и методика расчета его стоимости сложнее, чем в ОСАГО. В любом случае, сиюминутные изменения на рынке запчастей и автомобильной промышленности не могут оказывать существенного влияния на размер страховой премии, как в ОСАГО, так и в каско», — заключил Уфимцев.