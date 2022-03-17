Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 108.05EUR 118.76
Войти в почту
32 минуты назад

Сгорят ли как в 90-е: эксперт оценил риски банковских вкладов

Лера Букина

Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев не верит в то, что ситуация со «сгоранием» банковских вкладов россиян, которая имела место в 90-е годы прошлого века, сегодня повторится. Об этом пишет ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Сгорят ли как в 90-е: эксперт оценил риски банковских вкладов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что в 90-х в России функционировало около трех тысяч банков. Гусев также отметил, что все они конкурировали не только между собой, но и с большим числом различных финансовых пирамид.

В результате зачастую самые обычные российские вкладчики имели дело с недобросовестными банкирами и финансистами, лишаясь своих сбережений, указал эксперт. При этом, как подчеркнул Гусев, в 2003 году в России приняли закон о защите вкладов, а в 2004 году создали Агентство по страхованию вкладов.

Эксперт также отметил, что с 2013 года Центральный банк страны проделал гигантский объем работы по укреплению банковской системы. Благодаря нововведениям игроки с токсичными активами были удалены с рынка. Они проходят процедуру финансового оздоровления, подытожил Гусев.

Ранее сообщалось, что, по данным финансового маркетплейса «Сравни», с 24 февраля по 14 марта интерес россиян к вкладам увеличился в 3,3 раза. Причиной стало резкое повышение ключевой ставки ЦБ на 10,5 п.п., вслед за которым максимальная доходность по депозитам взлетела с 11 до 23%.

Личный счет,Дмитрий Гусев,Банк России,Совкомбанк,Агентство по страхованию вкладов,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители