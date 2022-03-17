Сгорят ли как в 90-е: эксперт оценил риски банковских вкладов

Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев не верит в то, что ситуация со «сгоранием» банковских вкладов россиян, которая имела место в 90-е годы прошлого века, сегодня повторится. Об этом пишет ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.
Он подчеркнул, что в 90-х в России функционировало около трех тысяч банков. Гусев также отметил, что все они конкурировали не только между собой, но и с большим числом различных финансовых пирамид.
В результате зачастую самые обычные российские вкладчики имели дело с недобросовестными банкирами и финансистами, лишаясь своих сбережений, указал эксперт. При этом, как подчеркнул Гусев, в 2003 году в России приняли закон о защите вкладов, а в 2004 году создали Агентство по страхованию вкладов.
Эксперт также отметил, что с 2013 года Центральный банк страны проделал гигантский объем работы по укреплению банковской системы. Благодаря нововведениям игроки с токсичными активами были удалены с рынка. Они проходят процедуру финансового оздоровления, подытожил Гусев.
Ранее сообщалось, что, по данным финансового маркетплейса «Сравни», с 24 февраля по 14 марта интерес россиян к вкладам увеличился в 3,3 раза. Причиной стало резкое повышение ключевой ставки ЦБ на 10,5 п.п., вслед за которым максимальная доходность по депозитам взлетела с 11 до 23%.