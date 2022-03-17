ЦБ заявил об изменении лимита операций через СБП

Максимальная сумма одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) с 1 мая может быть увеличена до 1 миллиона рублей с нынешних 600 тысяч. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦБ РФ.

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«Максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) планируется увеличить с нынешних 600 тысяч до 1 миллиона рублей, следует из проекта указания Банка России. Это касается как переводов, так и платежей через СБП», - подчеркивается в заявлении регулятора.

Предполагается, что новый лимит вступит в силу 1 мая 2022 года. Минимальный лимит переводов в СБП в сутки, который банки могут установить для своих клиентов, сохраняется на уровне не менее 150 тыс. рублей. Сохраняется и лимит бесплатных переводов в месяц (100 тыс. рублей).