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1 час назад

Максимальный размер операции в СБП могут увеличить до миллиона

Лера Букина

Максимальная сумма одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) с 1 мая может быть увеличена до 1 миллиона рублей с нынешних 600 тысяч. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦБ РФ.

ЦБ заявил об изменении лимита операций через СБП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) планируется увеличить с нынешних 600 тысяч до 1 миллиона рублей, следует из проекта указания Банка России. Это касается как переводов, так и платежей через СБП», - подчеркивается в заявлении регулятора.

Предполагается, что новый лимит вступит в силу 1 мая 2022 года. Минимальный лимит переводов в СБП в сутки, который банки могут установить для своих клиентов, сохраняется на уровне не менее 150 тыс. рублей. Сохраняется и лимит бесплатных переводов в месяц (100 тыс. рублей).

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Ранее Центробанк ввел временный порядок операций с наличной валютой. С 9 марта по 9 сентября 2022 года все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада. У клиента есть возможность снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Личный счет,Банк России,
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