Выплаты на детей от восьми до 16 лет семьи начнут получать в мае. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании правительства, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что они будут зачисляться за период с 1 апреля.
«Важно продолжать оказывать поддержку родителям. В мае начнем выплаты на детей от восьми до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами. Они будут начисляться за период с 1 апреля», - отметил премьер-министр.
Ранее 8 марта президент России Владимир Путин предложил с 1 апреля установить выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для всех семей с низким доходом. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что размер выплат составит в среднем 6–12 тысяч рублей.
Накануне Путин анонсировал увеличение в ближайшее время всех социальных выплат. Он подчеркнул, что в стране будут повышены «минимальный размер оплаты труда и величина прожиточного минимума». Кроме того, власти увеличат зарплаты в бюджетной сфере, указал глава государства.