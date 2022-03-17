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38 минут назад

Россиянам озвучили срок начисления новых выплат на детей

Лера Букина

Выплаты на детей от восьми до 16 лет семьи начнут получать в мае. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании правительства, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что они будут зачисляться за период с 1 апреля.

«Важно продолжать оказывать поддержку родителям. В мае начнем выплаты на детей от восьми до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами. Они будут начисляться за период с 1 апреля», - отметил премьер-министр.

Ранее 8 марта президент России Владимир Путин предложил с 1 апреля установить выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для всех семей с низким доходом. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что размер выплат составит в среднем 6–12 тысяч рублей.

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Накануне Путин анонсировал увеличение в ближайшее время всех социальных выплат. Он подчеркнул, что в стране будут повышены «минимальный размер оплаты труда и величина прожиточного минимума». Кроме того, власти увеличат зарплаты в бюджетной сфере, указал глава государства.

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