Лучшее «лакомство» для инфляции - наличные рубли «под подушкой». Об этом заявил агентству «Прайм» инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Держать даже относительно небольшие суммы в отечественной валюте наличными (допустим, 100 —200 тыс. рублей) — это не самое разумное решение. Конечно, всегда имеет смысл иметь немного наличных в кошельке для непредвиденных ситуаций, но вполне достаточно минимальных сумм (к примеру, 5-10 тыс. рублей)», — подчеркнул эксперт.

В инвестиционные инструменты он советует направлять те средства, которые превышают сформированную «подушку безопасности». То есть свободные средства сверх суммы дохода за 3-6 месяцев. «Подушку безопасности» целесообразно хранить в максимально ликвидных и надежных инструментах. Речь идет о вкладе, накопительном счет и ОФЗ.

«Какой смысл держать даже небольшие суммы в наличных, если их сейчас можно разместить на короткий срок как минимум под 20% годовых? И при этом остается возможность в любой момент этими средствами воспользоваться», — указал Бахтин.

Деньги в кеше (наличных) лишаются своей покупательной способности, отметил он. По словам инвестстратега, даже в условиях, когда торги на бирже ограничены, средства на брокерских счетах могут продолжать приносить доход в отличие от наличных денег.

«К примеру, подключив услугу овернайт у брокера, можно получать доход, сопоставимый с уровнем ставок по депозитам. При этом в любой момент — при появлении интересных возможностей на рынке — эти средства можно будет инвестировать», — заключил собеседник агентства.