Минфин предложил увеличить лимит беспошлинного ввоза товаров

Минфин РФ предложил увеличить лимит беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли для физических лиц, передает «Прайм».

Ведомство предлагает увеличить порог с нынешних 200 евро до 1 тысячи евро на срок до 1 октября 2022 года.

«Минфин России подготовил предложения об увеличении лимита беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли для физических лиц до 1 тысячи евро на период до 1 октября 2022 года», - сказали в министерстве.

Порог в 200 евро и 31 килограмм был установлен в 2020 году. В случае превышения норм необходимо заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за килограмм.

В Минфине считают, что данная мера позволит снизить дефицит определенных категорий товаров, связанный с нарушениями привычных логистических цепочек поставок в условиях санкционного давления.

Ведомство направило предложение в Минэкономразвития для дальнейшего рассмотрения на уровне Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).