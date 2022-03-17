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1 час назад

Минфин предложил увеличить лимит беспошлинного ввоза товаров

Вероника Полынина

Минфин РФ предложил увеличить лимит беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли для физических лиц, передает «Прайм».

Минфин предложил увеличить лимит беспошлинного ввоза товаров
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ведомство предлагает увеличить порог с нынешних 200 евро до 1 тысячи евро на срок до 1 октября 2022 года.

«Минфин России подготовил предложения об увеличении лимита беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли для физических лиц до 1 тысячи евро на период до 1 октября 2022 года», - сказали в министерстве.

Порог в 200 евро и 31 килограмм был установлен в 2020 году. В случае превышения норм необходимо заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за килограмм.

В Минфине считают, что данная мера позволит снизить дефицит определенных категорий товаров, связанный с нарушениями привычных логистических цепочек поставок в условиях санкционного давления.

Ведомство направило предложение в Минэкономразвития для дальнейшего рассмотрения на уровне Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

В начале недели премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия предлагает партнерам по ЕАЭС повысить максимальный лимит беспошлинного ввоза в рамках электронной торговли.

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