Венесуэла может начать использовать карты «Мир»

Эта мера предложена в рамках переговоров по восстановлению туристического потока между двумя странами.

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Как заявил министр туризма южноамериканской республики Али Падрон, который находится с визитом в Москве, реализация инициативы позволит российским путешественникам посетить остров Маргарита и другие регионы Венесуэлы.