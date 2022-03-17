Венесуэла может начать использовать карты «Мир»

Эта мера предложена в рамках переговоров по восстановлению туристического потока между двумя странами.
Как заявил министр туризма южноамериканской республики Али Падрон, который находится с визитом в Москве, реализация инициативы позволит российским путешественникам посетить остров Маргарита и другие регионы Венесуэлы.
Ранее директор московского представительства авиакомпании Conviasa Хоан Мануэль Сотильо в интервью ТАСС рассказал, что Москва и Каракас рассматривают различные варианты, которые позволили бы гражданам нашей страны приобретать товары и услуги во время своего путешествия в Венесуэлу.