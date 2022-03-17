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1 час назад

Власти Венесуэлы анонсировали возможность использования в стране карты «Мир»

Говорит МоскваГоворит Москва

Эта мера предложена в рамках переговоров по восстановлению туристического потока между двумя странами.

Венесуэла может начать использовать карты «Мир»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявил министр туризма южноамериканской республики Али Падрон, который находится с визитом в Москве, реализация инициативы позволит российским путешественникам посетить остров Маргарита и другие регионы Венесуэлы.

Ранее директор московского представительства авиакомпании Conviasa Хоан Мануэль Сотильо в интервью ТАСС рассказал, что Москва и Каракас рассматривают различные варианты, которые позволили бы гражданам нашей страны приобретать товары и услуги во время своего путешествия в Венесуэлу.

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