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45 минут назад

Нацбанк Грузии напомнил о невозможности использовать банковские карты "Мир" в стране

ТАССТАССиещё 1

Банки Грузии не обслуживают карты платежной системы "Мир", в связи с чем их прием для оплаты на территории страны считается нарушением закона. Об этом в субботу сообщили в Национальном банке Грузии.

В Грузии назвали незаконным использование карт "Мир" в стране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Систему "Мир" в Грузии не обслуживает ни один коммерческий банк или провайдер платежного обслуживания. Соответственно, если организация, работающая в Грузии, обслуживает платежную компанию, у которой нет регистрации, она нарушает закон Грузии "О платежной системе и платежных услугах". Это будет квалифицироваться как незаконная коммерческая деятельность", - говорится в комментарии финансового регулятора в связи с появлением в местных СМИ сообщений о планах торговых центров в Батуми принимать к оплате карты "Мир".

Россиянам дали пояснения по использованию банковских карт в новых условиях

Ранее в марте стало известно, что грузинская авиакомпания Georgian Airways наряду с Visa и MasterCard включила российскую платежную систему "Мир" в качестве способа оплаты. Позже компания убрала "Мир" из своей системы покупки билетов.

Международные платежные системы Visa и MasterCard одновременно приняли решение ограничить работу в России в ближайшие дни в связи с ситуацией вокруг Украины. При этом карты Visa и MasterCard всех российских банков продолжат работать внутри РФ, средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны. Но трансграничные операции по картам недоступны. Это касается как оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах, так и использования этих карт за рубежом.

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