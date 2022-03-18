Россиянам пообещали возвращение скидок в магазинах

«До 2014 года доля промоакций была заметна, но она была значительно ниже 50%. После 2014 года в обороте практически любой торговой организации промоакции составляли более 50%, это различный эконом-сегмент. Конкуренция шла именно по цене, поэтому лучше продавался тот товар, который был самым дешёвым. С 2014 года количество промоакций только увеличивалось, но это было после падения рубля в 2-2,5 раза. То есть в аналогичный такой же период 2014 года точно также отменялись промоакции, а позднее они вернулись и даже нарастили свою долю», - отметил собеседник.