Россиянам пообещали возвращение скидок в магазинах

В настоящее время акции на товары в магазинах не действуют в связи с высоким спросом. Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов, описывая ситуацию на рынке, провел параллель с 2014 годом. Мнением он поделился в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
«До 2014 года доля промоакций была заметна, но она была значительно ниже 50%. После 2014 года в обороте практически любой торговой организации промоакции составляли более 50%, это различный эконом-сегмент. Конкуренция шла именно по цене, поэтому лучше продавался тот товар, который был самым дешёвым. С 2014 года количество промоакций только увеличивалось, но это было после падения рубля в 2-2,5 раза. То есть в аналогичный такой же период 2014 года точно также отменялись промоакции, а позднее они вернулись и даже нарастили свою долю», - отметил собеседник.
Карпов выразил уверенность, что промоакции вернутся. Однако ситуация будет зависеть от того, какое будет сформировано предложение. При высокой конкуренции в товарной группе акции будут вновь появляться. По его словам, в таком случае они будут разнообразными. Карпов также рассказал, почему в магазинах приостановились скидки. Так, по его словам, в них сейчас нет нужды.
Эксперт отметил, что в период экономической нестабильности, падения курса рубля, производители зачастую останавливают все акции из-за кратковременного высокого спроса на разные товары.
«Поэтому стимулировать продажи нет необходимости. Промо-акции как раз направлены на то, чтобы продвигать тот или иной товар, уменьшать стоки, повышать интерес к товару в определённый период времени», - указал Карпов.
Ранее сообщалось, что, по данным NielsenIQ, на фоне санкций и ситуации на Украине темпы роста продаж продуктов и товаров повседневного спроса у ретейлеров увеличились больше чем в два раза. В частности, спрос на бакалею (сахар, крупы, консервы и другое) год к году вырос на 46%.