Россияне смогут заключать трудовой договор через госуслуги

Заключить трудовой договор можно будет дистанционно через госуслуги. Такая возможность появится у граждан до конца года. Об этом "Российской газете" рассказали в Минтруде.

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"До конца 2022 года планируется обеспечить взаимодействие портала "Работа России" и портала Госуслуг в части электронного кадрового документооборота", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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То есть через портал госуслуг будет обеспечен доступ к цифровой платформе "Работа в России", на которой должно происходить подписание документа. Выглядеть это будет так: работодатель создает документ в электронной форме, подписывает электронной подписью и выгружает в систему. Сотрудник в своем личном кабинете на госуслугах читает документ и подписывает. Через госуслуги он также сможет отправить заявление работодателю о приеме на работу, на отпуск или о выдаче справки о доходах.

Сегодня работник и работодатель также могут заключить трудовой договор дистанционно, но в системе электронного кадрового документооборота работодателя. Однако работнику потребуется для этого электронная цифровая подпись. Ее он может приобрести самостоятельно либо за счет работодателя.

Трудовой договор на дистанционную работу можно оформить и на бумаге, но тогда работнику потребуется приехать в офис работодателя.

Пакет документов для приема на работу дистанционного работника стандартный, уточнили в Роструде. Нужны паспортные данные, документы об образовании и воинского учета. Их полный перечень предусмотрен Трудовым кодексом. Сведения из электронной трудовой книжки представляются работодателю либо в распечатанном виде, либо в электронной форме с цифровой подписью. Их выдает в день увольнения предыдущий работодатель. Также эти сведения могут быть предоставлены управлением Пенсионного фонда или в многофункциональном центре госуслуг (МФЦ). Услуга не привязана к месту жительства или работы человека, поэтому ее можно получить в любом регионе.